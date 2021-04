Kenia: neue Repräsentanz

Mit der Berufung einer neuen Repräsentanz soll Kenia mittels strategischer Medienarbeit, Marketingaktivitäten und Trade Relations nachhaltig in relevanten europäischen Quellmärkten – Österreich dürfte da nicht dazuzählen – positioniert werden.

„Ich begrüße die Partnerschaft mit TLN und bin davon überzeugt, dass wir mit dessen marktumspannenden Expertise künftig wieder mehr Touristen aus Europas Top-Quellmärkten erreichen werden. Auch Kenias Tourismusindustrie wurde schwer von der Pandemie getroffen. Umso wichtiger ist es nun, dass wir Besuchern die richtigen Informationen kommunizieren, bevor der Reiseverkehr wieder vollständig aufgenommen wird. Reisende sollen wissen, dass sich Kenia sorgfältig auf diese Zeit vorbereitet“, so Dr. Betty Radier, CEO Kenya Tourism Board.

Land der Gegensätze

Kenia ist vor allem für sein Safari-Angebot bekannt, das landesweit in über 45 Nationalparks und Wildreservaten Gäste aus aller Welt begeistert, darunter die weltberühmte Maasai Mara, in dem sich das Naturspektakel der großen Gnuwanderung abspielt. Das „Land der Gegensätze“ zeichnet sich gemäß seinem Beinamen aber auch durch unberührte weiße Sandstrände, einer lebendigen Nachtszene, in die Wildnis eingebettete Luxus-Lodges und Abenteuercamps, hochwertiges Kunsthandwerk sowie einer ungeahnt vielfältigen Küche aus.

Eine Reihe aufregender Erlebnisangebote runden das touristische Angebot Kenias an: die „Magical Kenya Signatures“ . Diese Erlebnisse reichen von Bergbesteigungen und Wildtierbeobachtungen per Stehpaddel über Ballon-Safaris und Campingnächte in trauter Zweisamkeit inmitten der weiten kenianischen Savanne bis hin zu Tauchausflügen in die eindrucksvolle Unterwasserwelt des Indischen Ozeans.

Das Account-Team wird auf Trade- und Marketing-Seite von Trade-Direktorin Judith Nagel, geleitet. Taybe Kurtoglu, Senior PR Beraterin, steht für alle Presseanfragen zur Verfügung.

"Kenia ist ein Land, das einen nicht mehr loslässt – mit tiernahen Begegnungen, vielfältigen Naturkulissen, bezaubernden Menschen und einer faszinierenden Kultur mit intakten Traditionen. Kenia ist aber auch ein Land, das gerade durch den Einfluss der Pandemie seine Trümpfe ausspielen kann, wenn man die Zukunft des Reisens bedenkt. Wir glauben fest daran, dass der Luxus der Weite und die Möglichkeit, unberührte Landschaften in relativer Abgeschiedenheit zu erkunden, eine Safari in Afrika zu einer der attraktivsten Reisearten in nächster Zeit machen wird“, hebt Judith Nagel hervor. (red.)