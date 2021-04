EVA AIR mit „SafeTravels“-Siegel ausgezeichnet

Mit gemeinsamen Standards will das WTTC den Weg in die neue Normalität des Reisens ebnen.

Das World Travel & Tourism Council (WTTC) hat EVA AIR mit dem sogenannten „SafeTravels“-Qualitätssiegel zertifiziert. Im Namen des WTTC verlieh die Stadtverwaltung von Taipeh das SafeTravels-Siegel an 35 Organisationen, darunter Hotels, Reisebüros und Ausstellungszentren. EVA AIR-Sprecher David Chen nahm die Auszeichnung vom Bürgermeister der Stadt Taipeh, Ko Wen-je, im Namen der Fluggesellschaft entgegen.

Standardisierte Protokolle

Das WTTC arbeitet mit GesundheitsexpertInnen und anderen Branchenverbänden zusammen und legt gemeinsame Standards fest, die dazu beitragen sollen, MitarbeiterIinnen und Reisende zu schützen - für den Weg zurück in die „neue“ Normalität. Das SafeTravels-Siegel ermöglicht es Reisenden, Reiseziele und Unternehmen weltweit zu finden, die diese standardisierten globalen Gesundheits- und Hygieneprotokolle übernommen haben. Bereits mehr als 250 Reiseziele auf der ganzen Welt haben diese Kennzeichnung erhalten, darunter bereits im Februar 2021 die Stadt Taipeh.

Biometrische Identifikation

EVA AIR hat mit der Einführung der biometrischen Identifikation begonnen, um den Passagieren ein kontaktloses Boarding zu ermöglichen. Außerdem arbeitet EVA AIR mit PartnerIinnen aus der Luftfahrtindustrie an der Implementierung einer zuverlässigen digitalen Plattform zur Verifizierung der PCR-Testergebnisse und der Aufzeichnungen über die Impfungen der Passagiere. Die Bemühungen von EVA AIR wurden nicht nur durch das SafeTravels-Siegel des WTTC gewürdigt, sondern auch durch die "Seven Star Certification for COVID-19 Epidemic Prevention" von AirlineRatings und die Aufnahme in die "World's Top Twenty COVID-19 Compliant Airlines". Sie ist die einzige Fluggesellschaft in Taiwan, die diese Auszeichnungen erhalten hat. (red.)