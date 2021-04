ASI Reisen: Erfolg mit Aktivreisen

Reiseexperten können im Zuge der drei Online-Schulungen alles über die Mission von ASI Reisen, wichtigste Reisearten, das ASI Reisebüro Net sowie die Topseller für den Sommer und Herbst 2021 aus erster Hand erfahren.

Mehr Sichtbarkeit durch ASI-Zertifizierung

Das Tiroler Familienunternehmen bietet Kunden auf asi.at eine gezielte Suche nach einem passenden Reisebüro in der Umgebung an. Gelistet werden alle Reisebüros mit einem aktuellen Agenturvertrag. Reisebüros, die erfolgreich am Onlinetest teilnehmen, werden in dieser Ansicht durch ein spezielles Logo als „ASI zertifiziertes Reisebüro“ bevorzugt dargestellt.

„Auch wenn Reisemöglichkeiten noch sehr eingeschränkt sind, verzeichnen wir eine zunehmende Buchungsbereitschaft für die kommenden Sommermonate. Mit dieser neuen Schulungsreihe und der passenden Zertifizierung, möchten wir unseren Vertriebspartnern die passenden Tools an die Hand geben, um trotz Corona mit dem Trendthema Aktivreisen erfolgreich wirtschaften zu können“, so Geschäftsführer Ambros Gasser.

Webinar Teil 1: Unsere Mission – Unsere Reisen: 27.04.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar Teil 2: ASI Reisebüro Net & Knowhow: 29.04.2021, 10:00-11:00 Uhr

Webinar Teil 3: Destinationen & Topseller 2021: 20.05.2021, 10:00-11:30 Uhr

Übersicht und Anmeldung zu den Onlineschulungen sind HIER verfügbar. (red)