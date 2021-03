Bedsonline: Neues Sales-Team

Simon Dreyer, seit 3 Jahren für Bedsoline in der Schweiz aktiv, ist ab sofort als Sales Manager DACH nunmehr für den deutschsprachigen Raum zuständig. Diese neue Position ergibt sich aus der Entscheidung von Bedsonline, das Management von Österreich, Deutschland und der Schweiz als eine Region zusammenzuführen.

Zugang zu vielfältigem Portfolio

Das Vertriebsteam ist die persönliche Schnittstelle zum Markt und den Servicezentren in der Firmenzentrale. Das neue Team soll sicherstellen, dass Bedsoline den hohen Serviceansprüchen in diesen Märkten gerecht wird und einen optimalen und Kundennahen Service zu bieten. Der Rest des Teams wurde ebenfalls bestätigt. Simon Dreyer wird von den Sales Executives Arantxa de la Bastida und Maria Luisa Moreno unterstützt. Das Team berichtet an Stefano Zeni, der in seiner Rolle als Regional Manager für Mittel-, Nord- und Osteuropa weiterhin für einen großen Teil Europas, aus der Schweiz heraus, verantwortlich sein wird. Bedsonline bedient mehr als 60.000 Reisebüros weltweit und bietet ein 360-Grad-Angebot für Reisepartner, das zu 100% auf den Trade ausgerichtet ist und diesem einen Marktvorteil schafft, indem es faire Geschäftsbedingungen, schnelle Problemlösung und Unterstützung durch Expertenteams bietet. Das neue Team von Bedsonline in der DACH-Region bietet lokalen Vertretern zusätzliche Vorteile durch den Zugang zu einem vielfältigen und wettbewerbsfähigen Produktportfolio, das aus über 180.000 weltweit verfügbaren Hotels, 24.000 Transferrouten und 18.000 Aktivitäten sowie Mietwagenprodukten aus verschiedenen Ländern besteht. (red)

"Ich freue mich sehr, mit Simon und dem Vertriebsteam, unser Engagement für alle deutschsprachigen Länder fortzusetzen und zu stärken", so Stefano Zeni, Regional Manager Central, North and Eastern Europe.