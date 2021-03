Constance Moofushi: Erfolgreiche Umgestaltung

Aus der Vogelperspektive sieht das Constance Moofushi aus wie eine smaragdgrüne Perle inmitten des Indischen Ozeans, der an dieser Stelle des Archipels in der typisch türkisblauen Farbe erstrahlt. Die natürlichen Farben des Ozeans und der Natur inspirierten das Team von Studio MHNA bei der Umgestaltung: Die Grün- und Blautöne spiegeln sich nun überall im Resort wider und sorgen für einen neuen, luxuriösen – aber dennoch sehr natürlichen – Look.

No shoes - no bad news

In den Wasservillen finden sich die Türkistöne des Indischen Ozeans in diversen Details wieder, die perfekt mit dem Rehbraun und dem Elfenbein der Einrichtung harmonieren. Zusätzlich schaffen Streifen und Fischmuster sowie die von Korallen inspirierten Details eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit. Das neue Raumkonzept soll zum Tagträumen anregen und Gästen dabei helfen, die Seele baumeln zu lassen. In den Sandvillen gibt es zusätzlich eine Hommage an das üppige, natürliche Blattwerk des Regenwalds. Dank einer Palette von Grüntönen und lebhaften Blumenmustern, die sich durch die gesamte Dekoration ziehen, wirkt der räumliche Look perfekt abgerundet. Die neuen Möbel im gesamten Resort erinnern an Fundstücke aus der ganzen Welt. Sie schmücken die verschiedenen Räume und sorgen für Frische und Modernität. Lampen beispielweise aus Seilen, ein großer Muschel-Kronleuchter oder ein alter Citroen-Imbisswagen, der neben einer ganz neuen Grill-Lounge platziert wurde, verleihen dem Resort eine spannende Atmosphäre und einen individuellen Charakter. Die Renovierungen sind passend zum Motto des Constance Moofushi: „no shoes, no bad news“. Damit ist das Resort ein Ort, der es den Gästen erlaubt die Alltagssorgen zu vergessen und in eine eigene Welt zu entfliehen. (red)