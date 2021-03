AERTiCKET: Noch mehr NDC im Cockpit

Bereits seit einigen Jahren bietet AERTiCKET über Cockpit, eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Flugbuchung im Reisebüro, neben der Vielfalt von GDS-Flugangeboten auch NDC-Tarife an. Da NDC - vereinfacht ausgedrückt - einer Direktanbindung an die Buchungssysteme der jeweiligen Fluglinie gleichkommt, würde der Verkauf dieser Tarife für Reisebüros einerseits Mehraufwand bedeuten, andererseits wäre die von Kunden gewünschte Neutralität der Beratung nicht gegeben. Hier setzt Cockpit an, mit einigen Vorteilen: Eine allfällige GDS-Gebühr entfällt und viele Tarife, die die Airlines im GDS nicht mehr buchbar machen, sind dank integrierter NDC-Schnittstellen in Cockpit einfach zu finden. AERTiCKET kann beim Thema NDC auf langjährige Erfahrung zurückblicken. Bereits vor Jahren hat der Ticketbroker den NDC-Content der Lufthansa Gruppe für alle Reiseunternehmen buchbar gemacht. So profitieren schon jetzt viele Agenturen von der Buchbarkeit des vollen Lufthansa-, Swiss- und Austrian-Contents.

SQ, EK, AY u.a. setzen auf NDC

Neben der erwähnten Partnerschaft mit Lufthansa im NDC-Bereich finden sich im Cockpit auch NDC-Schnittstellen zu Air France/KLM, British/Iberia und Aegean.

Die aktuelle Situation hat einige Airlines in die Offensive gedrängt, sodass etliche Anbieter nun beim Thema NDC nachziehen. AERTiCKET reagiert darauf und bindet im Lauf des Jahres kurzfristig u.a. Singapore Airlines, Finnair und Emirates via NDC an das Cockpit an. Damit haben Reiseverkäufer jederzeit Zugriff auf alle Tarife und vollen Content der Airlines. (red.)