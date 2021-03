Melia: Neues Hotel in Madrid

Das ehemalige TRYP Cibeles Hotel wurde einem Rebranding samt Komplettrenovierung unterzogen und soll noch in diesem Frühjahr unter der jungen Lifestyle-Marke INNSiDE by Meliá an den Start gehen. Das Unternehmen erwartet, dass INNSiDE by Meliá in den kommenden Jahren die am schnellsten wachsende Marke im Meliá-Portfolio sein wird. 2021 sollen neue INNSiDE Hotels in Amsterdam, Liverpool, Newcastle und Luxemburg öffnen und die aktuell 33 Häuser in Spanien, Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Vietnam und Peru ergänzen.

Blick ins Hotel

Das Hotel zeichnet sich durch seine Lage in Malasaña aus, einem zeitgeistigen und unkonventionellen Stadtteil nördlich des Zentrums, mit einer dynamischen Kunst-, Kultur- und Gastronomie-Szene. Ein idealer Ausgangspunkt, um Madrid und eines seiner lebendigsten Viertel zu entdecken. Highlight des Hotels wird der 700qm große Dachbereich sein. Die Rooftop-Bar "Le Tavernier" soll als urbane Oase Locals und Touristen anziehen, die Cocktails und mediterrane Küche unter freiem Himmel und mit fantastischem Blick über die ganze Stadt genießen wollen. Eine Open Living Lounge in der 7. Etage mit verschiedenen Begegnungszonen wird Platz zum Arbeiten und Entspannen bieten – gemäß dem Bleisure-Konzept der Marke INNSiDE by Meliá, das sich sowohl an Businessreisende als auch an Städtetouristen richtet und mit dem fließende Übergänge zwischen Beruf und Freizeit geschaffen werden. Die Lounge wird ebenfalls Rezeption, Bar und Restaurant, Ausstellungsflächen für Künstler sowie einen DJ-Bereich beherbergen.

Das Hotel wird über 117 Zimmer verfügen, die auf die Bedürfnisse moderner Reisender zugeschnitten sind und den Anspruch von INNSiDE an Nachhaltigkeit und sicheres Reisen widerspiegeln. Wie in allen Häusern der Marke werden recycelbare Materialien und keinerlei Einwegplastik/-papier verwendet sowie nachhaltig produzierte Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel und Kosmetikprodukte eingesetzt. Auch das Hygienekonzept #StaySafeWithMeliá wird vollumfänglich in allen Bereich des Hotels implementiert. Um der Marken-Strategie und der Verbundenheit mit der Stadt-Kultur Ausdruck zu verleihen, wird das Hotel mit dem Madrid Street Art Project zusammenarbeiten, um lokale Streetart-Künstler, Illustratoren, Grafikdesigner und Maler zu unterstützen und ihre Werke auszustellen. Mit dem Rebranding und der Eröffnung des INNSiDE by Meliá Madrid Gran Via unterstreicht MHI das Engagement für seine jüngste Marke. (red)