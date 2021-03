Celebrity Cruises: Galapagos-Kreuzfahrten für 2023

Ab Silvester 2022 werden die Mega-Yacht Celebrity Flora, der preisgekrönten Celebrity Xpedition und der Celebrity Xploration für 16 Passagiere sechs einzigartige Reiserouten zu den Galapagos-Inseln anbieten.

Abenteuer & Luxus kombiniert

Die Celebrity Flora, die speziell für die Navigation in den Gewässern dieses Naturparadieses gebaut wurde, wird im Jahr 2023 zwei Fahrten rund um die Galapagos-Inseln anbieten: die Outer Loop und die Inner Loop-Route. Auf beiden Routen werden die Gäste exotische Wildtiere beobachten, auf vulkanischen Inseln und an schwarzen Sandstränden spazieren gehen. Um die Reisenden voll und ganz in diese außergewöhnliche Landschaft eintauchen zu lassen, sind zertifizierte Naturforscher aus dem Galapagos-Nationalpark mit an Bord.

In der Zwischenzeit werden die Celebrity Xpedition und die Celebrity Xploration die ebenso schöne 7-Nächte-Galapagos-Nordschleife und die 7-Nächte-Galapagos-Südschleife befahren.

All Inclusive-Reisen

Alle Fahrten von Celebrity Cruises zu den Galapagos-Inseln sind all-inclusive. Dies beinhaltet zweimal täglich Landausflüge, die von zertifizierten Naturforschern des Galapagos-Nationalparks durchgeführt werden, hochwertige lokale Menüs, Getränke, unbegrenztes WLAN, Trinkgelder, luxuriöse Hotelübernachtungen und Flüge zwischen Ecuador und den Inseln. Auch die benötigte Ausrüstung wie Schnorcheln, Neoprenanzüge, Ferngläser und vieles mehr sind inklusive.

Auf allen Abfahrten bietet Celebrity Cruises auch umfassende 10- bis 16-Nächte-Urlaubspakete an, die noch mehr Abenteuer in einem Urlaub vereinen – von der Geschichte und Kultur Quitos über den Charme und die Schönheit Limas bis hin zum antiken Reiz von Machu Picchu.

