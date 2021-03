Airlines testen Travel Pass App

Der Travel Pass des Luftfahrtverbands unterstützt das Ziel von ANA, mit innovativen digitalen Lösungen internationale Reisen nahtloser sowie sicherer zu gestalten und gleichzeitig die neuesten globalen Covid-19 Gesundheitsanforderungen zu erfüllen.

Einbindung durch ANA

Mit der mobilen Anwendung können Reisende ihre verifizierten Zertifikate für Covid-19-Tests oder Covid-19-Impfungen speichern und verwalten. Dies dürfte für Behörden wichtig sein, die entweder verifizierte Tests oder Impfnachweise als Bedingung für eine internationale Reise während und nach der Covid-19-Pandemie verlangen. Der IATA-Reisepass wird sicherer und effizienter sein als die derzeitigen Papierprozesse, die zur Verwaltung der Gesundheitsregeln verwendet werden, wie das internationale Impf- oder Prophylaxezertifikat. Die App wird helfen, den enormen Umfang von Tests oder Impfzertifikaten sicher zu verwalten. (red)

„Ständige Änderungen internationaler Einreiseregelungen machen das Reisen heute sehr komplex. Der IATA Travel Pass ermöglicht den Passagieren, die Covid-19-Testanforderungen an ihrem Reiseziel einfach und schnell zu überprüfen. Sie können zudem ihre Testergebnisse datensicher mit Fluggesellschaften und Behörden teilen", teilte Yuji Hirako, Präsident und CEO der ANA und Mitglied des Board of Governors der IATA, mit.

Einbindung bei SIA

Die IATA Travel Pass App läuft auf allen Apple iOS-Betriebssystemen. Passagiere können sich die App herunterladen und eine digitale ID erstellen, die ihr Profilfoto sowie ihre Passdaten enthält. Zudem können sie ihre Fluginformationen in die App eingeben. Über ein spezielles Online-Portal haben Reisende anschließend die Möglichkeit, ihren Covid19-Test vor Abflug in einer von sieben teilnehmenden Kliniken in Singapur zu buchen. Mit der digitalen ID und den Flugdaten in der App können sie sich in einer der Kliniken anmelden. Die Testergebnisse sowie der Bestätigungsstatus für ihren Flug erscheinen dann direkt in der App. Das Timatic-Register der IATA stellt nötige Zusatz-Informationen über die Covid-19-Tests und die Einreisebestimmungen bereit. Teilnehmende Passagiere müssen ihren bestätigten Status in der App dem Check-inPersonal vor Abflug am Flughafen Changi vorzeigen. In Übereinstimmung mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen müssen sie auch eine Papier-Kopie ihres Gesundheitszeugnisses mitbringen, das von der Klinik ausgestellt wurde, in der sie ihren Covid-19-Test gemacht haben. (red)