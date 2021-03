Robinson: Trendziel Griechenland mit neuem Club

Der dritte Club in Griechenland von Robinson liegt am 2.200 Meter langen feinen Kieselstrand und wird diesen Sommer und Herbst für aktive Urlauber – ob Paare, Alleinreisende oder Familien – öffnen.

Für Groß und Klein

Mit dem "For All"-Konzept stehen die Interessen der erwachsenen Gäste im Fokus, dennoch finden in den Clubs auch Kinder und insbesondere Jugendliche altersgerechte Urlaubsprogramme vor. Die jüngsten Gäste erleben im ROBY CLUB® auf rund 1.800m2 Spiel, Spaß und spannende Abenteuer. Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 17 Jahren finden hier ein umfassendes Betreuungsangebot aus Spiel, Sport und Unterhaltung. Mit der ROBY BABY-Ausstattung können sich Eltern Babysets von Babyphon bis Kinderbuggy ausleihen (Reservierung erforderlich). Im ROBY CLUB finden stundenweise Programme für 3-6-jährige statt. Für Teenies zwischen 13 und 17 Jahren ist der ROBS-Bereich der ideale Ort zum Chillen. Mama und Papa können währenddessen ruhigen Gewissens sporteln oder am Strand die Seele baumeln lassen.

Am Ball bleiben

Ballsportarten wie Beach-Volleyball, Fußball, Wasserball oder Tischtennis stehen täglich kostenlos am Programm. Beim Sportstainment-Programm werden abwechslungsreiche Spiele und Aktivitäten angeboten, bei denen die eigene Geschicklichkeit in der Gruppe unter Beweis gestellt werden kann. Auf 4 Tennisplätzen stehen Tennisanfängern qualifizierte Tennislehrer aus der ROBINSON Tennisschule mit Rat und Tat zur Seite. Profis freuen sich über professionelle Schläger der Qualitätsmarke HEAD, Anfänger können am Schnuppertraining teilnehmen. Tennisbegeisterte Kinder lernen in der ROBY Ballschule (für 3-5-jährige) in Einzel- oder Gruppentrainings ihre ersten Ballkontakte. Das vielfältige Entertainmentangebot bietet tagsüber und am Abend beste Unterhaltung. Das Allgemeinwissen des Gastes kann beim täglichen Mitmach-Quiz „Jekami“ erkundet werden.

Entertainment für Gaumen und Ohren

Gäste werden bei inszenierten Gastrotainment-Abenden unterhalten oder vom alle 2 Wochen stattfindenden Streetfood-Event tasteJAM begeistert. Beim Abendprogramm ROBcarpet dürfen Gäste exklusive Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten erwarten, während Abendshows im Theater und Sundowner mit Live-Musik den Abend einläuten. (red)