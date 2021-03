Condor: Spezielle Video-Lösung von ISO

Während des Abspielens des Videos können dem Passagier attraktive Zusatzleistungen angeboten werden. Diese sind genau auf das jeweilige Reiseangebot und die Vorlieben des Empfängers abgestimmt. Die Preise und die Verfügbarkeit basieren dabei stets auf aktuellen Daten der Reiseprodukte.

Targeting via Video

Der Experte für Entwicklung, Einführung, Hosting, Betrieb und Support von touristischen Software-Lösungen in internationalen Märkten, ermöglicht mit dieser Eigenentwicklung eine optimierte Kundenansprache im Flugbereich. Bei Condor ist die neue Funktion über das Condor-Reservierungssystem GAMBIT angeschlossen. In enger Abstimmung mit der IT-Abteilung der Condor, konnte die Implementierung der Software zu den spezifischen Anforderungen der Fluggesellschaft erfolgen. Dank der modernen Architektur der Software, lässt sie sich auch in anderen IT-Umgebungen leicht integrieren. (red)

„Mit den Videos geht Condor neue Wege in der Kundenansprache, die am Puls der digitalen Zeit schlagen“, erklärt Stefan Albrecht, Director IT von Condor.