Austrian: DO & CO weiter an Bord

Bereits seit 2007 ist der Qualitäts-Caterer bei Austrian an Bord. Mit der Vertragsverlängerung sorgt DO & CO weiterhin für das leibliche Wohl aller Austrian Airlines-Passagiere auf Mittelstreckenflügen über drei Stunden, auf der Langstrecke ab Wien, auf Austrian Holidays Charterflügen sowie in der Business Class auf Europaflügen. Auch die frisch produzierten Speisen des neuen Cateringangebots auf Flügen bis 180 Minuten Flugzeit, der „Austrian Melangerie“, stammen aus dem Hause DO & CO: Demnächst können Fluggäste aus einer Auswahl hochwertiger Speisen der exklusiven DO & CO Marke „Henry for Austrian“ wählen. Im Fokus stehen österreichische Klassiker wie Apfelstrudel oder Brettljause. (red)

„Mit der Vertragsverlängerung setzen wir unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit DO & CO fort. Damit unterstreichen wir weiterhin unseren Premium-Anspruch an Bord und können unseren Gästen ein ausgezeichnetes Cateringservice anbieten“, freut sich Michael Trestl, Austrian Airlines-Vorstandsmitglied, über die Weiterführung der erfolgreichen Kooperation mit DO & CO.