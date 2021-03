FTI: Kostenfreies Storno für Hotelbuchungen

Für seine Flugpauschalreisen hat FTI bereits den FLEXPLUS-Tarif für flexible Umbuchungs- und Stornomöglichleiten eingeführt, jetzt legt der Veranstalter für Hotel-Only-Angebote nach: So können Gäste ab sofort ohne Angabe von Gründen noch bis 14 Tage vor Reisebeginn kostenlos stornieren, wenn sie eine Nur-Hotel-Buchung bei FTI Touristik getätigt haben. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob in dem entsprechenden Zielgebiet eine Reisewarnung vorliegt oder nicht.

„Die Anforderungen an die Flexibilität bei der Reiseentscheidung sind angesichts der stetigen Änderungen in Pandemiezeiten gewachsen, weshalb wir als Pauschalreiseveranstalter auch all jenen Gästen entgegenkommen wollen, die ihre Anreise individuell organisieren und bei uns nur eine Hotelbuchung abschließen“, so Alexander Gessl, Managing Director bei FTI.