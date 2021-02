Grecotel: Neuer Senior Sales Manager für Mitteleuropa

In seiner neuen Position wolle Vassiliou die Zusammenarbeit mit den bestehenden Reiseveranstaltern von Grecotel in Mitteleuropa intensivieren und im engen Austausch mit dem wichtigen Reisebürovertrieb sein. Darüber hinaus wird es seine Aufgabe sein, neue Kooperationen in verschiedenen Reisesegmenten aufzubauen um damit die Bekanntheit und den Marktanteil von Grecotel im deutschsprachigen Raum zu steigern.

Auch in das erneuerte Grecotel Counter Club Team wird Vassiliou integriert, da derzeit eine komplette Überarbeitung und ein Relaunch des Treueprämienclub für Expedienten durchgeführt werden.

Vassiliou arbeitete bis 2018 für die Vertriebs- und Marketingabteilung von Grecotel. In den letzten Jahren erweiterte er seine Expertise im Bereich Tourismus außerhalb des Unternehmens.

"Wir freuen uns, Vangelis wieder bei Grecotel begrüßen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass seine langjährige Erfahrung und Leidenschaft wesentlich dazu beitragen, dass Grecotel in der uns wichtigen Region Zentraleuropas weiterwächst. Nicht zuletzt ist es in diesen herausfordernden Zeiten wichtig, kompetente Mitarbeiter an Bord zu haben, die unsere strategisch wichtigen Segmente erfolgsorientiert führen", so Vassilis Minadakis, Generaldirektor von Grecotel Hotel & Resorts.

Mit Zuversicht in die kommende Saison

Grecotel startet mit Zuversicht und einem neuen Sales & Marketing-Team für den deutschsprachigen Raum des zentraleuropäischen Marktes in die kommende Saison. Neben Vassiliou, werden Martha Filenta und Adrianna Vougioukalaki die Zusammenarbeit mit allen wichtigen Partnern und Mitarbeiter des Unternehmens verstärken.

Filenta, die für Marketing- und Kommunikationsaktivitäten der Corporate-Abteilung von Grecotel verantwortlich war, wird Vassiliou bei der Entwicklung einer allgemeinen Vertriebs- und Marketingstrategie für Zentraleuropa unterstützen.

Vougioukalaki, die Teil des Grecotel Guest Relations-Teams war, wird das Grecotel Counter Club-Team als Hauptansprechpartnerin der Reisebüroagenturen bereichern. Aktuell zähle der Counter Club, der Treueprämienclub für Reisebüros, mehr als 9.000 Agenturen als Mitglieder. Die Hälfte davon komme - mit steigender Tendenz - aus dem deutschsprachigen Raum. (red)