SunExpress: Zusätzliche Türkei-Flüge

Das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines hofft mit den acht neuen Flugverbindungen eine Rückkehr des Türkei-Tourismus, insgesamt startet SunExpress rund 300 Mal pro Woche ab 14 Abflughäfen in Deutschland, drei in der Schweiz und Wien in Richtung Sonne. Gültig ist der Sommerflugplan von Anfang April bis Ende Oktober.

“Wir alle sehnen uns nach Sonne und Erholung. Die Türkei hat im letzten Jahr bewiesen, dass sie sicheren Urlaub in der Sonne auch in Corona-Zeiten bieten kann. Sie ist bei deutschsprachigen Reisenden eines der beliebtesten Urlaubsziele und wenn die Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung macht, sehen wir großes Potenzial für einen starken Sommer 2021”, erklärt CEO Max Kownatzki.