Qatar Airways: Zero-Touch-Technologie

Passagiere an Bord der Airbus A350-Flotte von Qatar Airways können bald über ihre persönlichen elektronischen Geräte auf das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem Oryx One zugreifen.

Mehr Unterhaltung an Bord

Die Zero-Touch-Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem Thales AVANT IFE-System eingeführt wurde, ermöglicht es, elektronische Geräte mit dem IFE-Bildschirm zu koppeln, indem man sich mit dem Oryxcomms-WLAN verbindet und einen auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code scannt. Damit stehen mehr als 4.000 Optionen des Bordunterhaltungssystems zur Auswahl. Qatar Airways wird außerdem die erste Fluggesellschaft in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika sein, die es Passagieren der Business und Economy Class der Boeing 787-9-Flotte ermöglicht, ihre persönlichen Bluetooth-Kopfhörer mit dem bordeigenen IFE-System zu verbinden.

„Als Branchenführer im Kampf gegen COVID-19 und als erste globale Fluggesellschaft, die kürzlich eine 5-Sterne-Bewertung im begehrten Skytrax Airline Safety Rating erhalten hat, sehen wir es als unsere Verpflichtung, immer die höchsten Sicherheits- und Hygienestandards an Bord unserer Flugzeuge zu gewährleisten“, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Minimiertes Ansteckungsrisiko

Die Einführung der hochmodernen Zero-Touch-Technologie und die Möglichkeit für Passagiere, ihr persönliches Bluetooth-Headset an Bord zu benutzen, sei ein wichtiger Schritt, um die ohnehin schon strengen COVID-19-Vorkehrungen der Airline nochmals zu intensivieren sowie den Oberflächenkontakt der Passagiere weiter zu reduzieren und damit eine mögliche Verbreitung von Infektionen an Bord zu verhindern. Die jüngsten Maßnahmen seien ein weiterer Schritt in Bezug auf die Sicherheit von Flugreisen. Von der Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax erhielt Qatar Airways als erste globale Fluggesellschaft der Welt das prestigeträchtige 5-Sterne-COVID-19 Airline Safety Rating, nachdem zuvor schon der Hamad International Airports als erster Flughafen im Nahen Osten und in Asien mit dem 5-Sterne-COVID-19-Airport-Sicherheitsrating von Skytrax ausgezeichnet wurde.

Diese Anerkennungen vermitteln Passagieren auf der ganzen Welt die Gewissheit, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Fluggesellschaften den höchstmöglichen Standards professioneller, unabhängiger Prüfung und Bewertung unterliegen. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am internationalen Flughafen in Doha umgesetzt werden, können unter www.qatarairways.com/safety abgerufen werden. (red)