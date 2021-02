A3M: Neue Funktion zu Einreise-Regelungen für Geimpfte

Während die Impfkampagnen in vielen europäischen Ländern eher schleppend angelaufen sind, haben einige Staaten bereits vorgelegt und Einreiseerleichterungen für jene Besucher verkündet, die ihre Impfung komplett erhalten haben.

Dabei bleiben jedoch viele Fragezeichen: Welche Vorschriften lassen sich mit einer Impfung umgehen, welche müssen weiterhin eingehalten werden? Wird es in einigen Ländern gar eine Impfpflicht geben? Was vor allem Familien interessiert: Bis zu welchem Alter sind Kinder von den jeweiligen Regeln ausgenommen? Und sogar die Frage, welcher Impfstoff ab wann zu welchen Erleichterungen führt, ist alles andere als abwegig.

Damit Kunden in einem sich ständig verändernden Labyrinth aus Regeln und Ausnahmen den Überblick behalten können, hat das Tübinger Unternehmen A3M (www.global-monitoring.com) seinen Destination Manager um die Kategorie „Impfungen“ erweitert und bildet dort künftig in verschiedenen Rubriken die entsprechenden Vorgaben ab.

Nähere Informationen zum Destination Manager unter: www.global-monitoring.com/de/destination-manager (red)