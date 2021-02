Emirates: Kontaktloser Check-In

Die 32 Selbstbedienungs-Automaten für die Gepäckabgabe und 16 Check-in-Kioske können vollständig über persönliche Mobilgeräte gesteuert werden, ohne die Bildschirme zu berühren. An den Kiosken können Kunden einchecken und ihre Bordkarte erhalten, Sitzplätze an Bord auswählen und ihr Gepäck abgeben.

Kontaktloser und schneller Service

Darüber hinaus wurden neue Services eingeführt, die es den Passagieren ermöglichen, Zahlungen für Zusatzleistungen, wie z.B. zusätzliches Freigepäck, direkt an den Kiosken zu tätigen. Die Self-Check-in-Automaten, die im Economy-Check-in-Bereich des Terminals 3 aufgestellt sind, ergänzen die mit Emirates-Check-in-Agenten besetzten Schalter, um die Wartezeit für Kunden in Spitzenzeiten zu verkürzen und das Erlebnis in Dubai zu verbessern. Der Service steht ab sofort allen Kunden für fast alle Ziele von Emirates zur Verfügung, ausgenommen Ziele in den USA, in Kanada, China, Indien und Hongkong, da für diese Destinationen zusätzliche Anforderungen bestehen. Weitere Kioske sind für den Check-in-Bereich der First und Business Class geplant.

Intelligente Technologien

Mithilfe der neuesten biometrischen Gesichtstechnologie können Emirates-Passagiere für ihren Flug einchecken, die Einreiseformalitäten erledigen, die Emirates Lounge betreten und das Boarding ihres Fluges durchführen, indem sie einfach durch den Flughafen schlendern. Das smarte, kontaktlose Erlebnis setzt sich an Bord mit digitalen Menüs fort, die auf der Emirates-App verfügbar sind. Reisende können hier auf ihren persönlichen Mobilgeräten die Menüs sowohl online als auch offline durchsuchen. Möglich ist dies auch auf dem Wi-Fi-Portal von Emirates, ohne ein Wi-Fi-Paket erwerben zu müssen. Mit der Emirates-App kann auch eine bevorzugte Wiedergabeliste aus über 4.500 Kanälen des Inflight Entertainment (IFE) auf ice erstellt und mit den persönlichen Bildschirmen an Bord synchronisiert werden. Zukünftig werden die Passagiere auch in der Lage sein, das Unterhaltungsprogramm auf den IFE-Bildschirmen mit ihren persönlichen Geräten zu steuern. Emirates nutzt intelligente Technologien, um Kunden sicheres Reisen zu ermöglichen und investiert weiterhin in Produkte und Service, um das Reiseerlebnis am Boden und an Bord zu optimieren. (red)