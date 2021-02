Palladium Hotel Group: 50 Jahre Luxus

Abel Matutes Juan hatte in den 60er Jahren einen Traum, Reisenden das Paradies näher zu bringen und einen außergewöhnlichen Urlaub zu bieten. Die ersten Unterkünfte auf der Basis von Luxus, Qualität und hochwertigem Service entstanden auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. Anfang der 90er Jahre erweiterte der Unternehmer seinen Traum in die Karibik. Im Jahre 2012 erneuerte die Hotelgruppe ihr Image und aus der "Fiesta Hotel Group" wurde die "Palladium Hotel Group". Hier ein kleiner Überblick aus dem Portfolio:

Weddings by Palladium



Palladium Hotel Group hat aus den ständig wachsenden Wünschen der Gäste und auch weil sie es können eine eigene Abteilung, die sich nur um Hochzeiten kümmert, ins Leben gerufen. Die Resorts und die Destinationen eignen sich optimal für den schönsten Tag und die schönste Zeit im Leben eines Liebespaares - die Palette reicht von Überraschungsanträgen am Strand, Barfuß Zeremonien im Sand, glitzernde und extraordinäre Empfänge und romantische oder abenteuerliche Honeymoons. Das professionelle Team rundum Karen Bussen denkt immer einen Schritt voraus: Leckere Snacks, während das Brautpaar sich für die Zeremonie vorbereitet oder luxuriöse Momente mit einem feinen Wein und einer geschmackvoller Käseauswahl am Strand und nur für das Brautpaar. Und ein Photoshoot-Termin gibt es nicht nur für Brautpaare, sondern auch für besondere Anlässe. Pakete wie "Love Deluxe", "Bohemian Breeze Dinner" oder "Ceremony Collection" stehen zur Auswahl und bilden die Basis für die Planung. In diesen Basispaketen sind u.a. ein Wedding Coordinator, privates Check-in, Zimmerupgrade nach Verfügbarkeit, die Location für die Zeremonie, Bubbly nach der Zeremonie, und einiges mehr enthalten.

Kulinarische Kreativität steht bei Palladium Hotel Group ganz oben auf der Liste. Viele Sterne Köche und innovative Küchenteams bereiten nicht nur jedes Mal köstliche Gerichte vor, sondern präsentieren diese geschmackvoll - nahezu designermäßig! Auch in Corona-Zeiten wird noch mehr auf die "live"-Zubereitung und auf die stimmige Präsentation jedes einzelnen Gerichtes Wert gelegt.

Neueröffnungen in 2021

Menorca gilt als beliebtes Reiseziel für Liebhaber unberührter Naturlandschaften sowie Kenner und Genießer mediterraner Küche und Kultur. Hier gibt es unberührte Strände, kleine Städte und Dörfer zum wandern oder auch Pfade und Wege zum Reiten. Auch Wassersportler finden hier ein kleines Paradies. Noch in diesem Sommer eröffnet das Palladium Hotel Menorca: das komplett renovierte 4-Sterne-Hotel liegt auf einer Anhöhe mit einmaligen Blick auf die Bucht von Arenal d’en Castell. Geboten werden Familien, Freunden und Paaren zwei Swimmingpools, Spa, Restaurant und drei Bars. Mit dem Taxi vom Flughafen sind es ca. 20 Minuten Autofahrt.



Ende April 2021 eröffnen zwei 5-Sterne Grand Palladium Hotels auf Sizilien. Dann dürfen sich Gäste auf zwei komplett renovierte, im modernen Design gestaltete Urlaubsresorts mit jeweils 3 a-la-Carte Restaurants und 5 Bars freuen. Das Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa (113 Zimmer und Suiten) und das Grand Palladium Sicilia Resort & Spa (356 Zimmer und Suiten) bieten einen direkten Zugang zu einer Privatzone am Strand. In beiden Resorts warten zudem mit Outdoor Swimming-Pools, Baby, Mini und Junior Clubs, Zentropia Spa & Wellness und Fitnessbereich auf.

Palladium Hotels

Die 4-Stern-Hotelmarke bietet komfortable großzügig geschnittene Ferienhotelanlagen an Sonnen- und Stranddestinationen auf der Insel Ibiza und auf dem Festland in Benalmádena (Costa del Sol). Sie zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lage an der Mittelmeerküste, einem freundlichen und aufmerksamen persönlichen Service aus und sind zudem All-Inclusive-Hotels. Ein Zufluchtsort zum Abschalten für Familien und Freunde, die sich rundum komfortabel, entspannt und erholsam fühlen wollen.

Palladium Boutique Hotels

Die 5-Stern-Palladium Boutique Hotels befinden sich in ausgewählten natürlichen und exklusiven Umgebungen. Erwachsene kommen in diesen feinen Boutique Hotels in den Genuss der Natur. Agroturismo Sa Talaia, im Südwesten von Ibiza (Spanien) gelegen, bietet seinen Gästen jene Privatsphäre und Exklusivität, die nur eine abgelegene und einzigartige natürliche Umgebung bieten kann! Schwerpunkt dieser Marke ist der Genuss der exklusiven Dienstleistungen, die auf maximalen Komfort in unvergleichlichen Räumen, umgeben von natürlichen Aromen, ausgelegt sind.

Bless Collection Hotels

Modern, hedonistisch, hochtechnologisch und stilvoll liegen die 5-Stern-Häuser in den besten Strand- und Stadtgebieten. Ideal für weltoffene, luxusverwöhnte Gäste, die einen einzigartigen Ort suchen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, aber die sich auch gerne angenehm überraschen lassen. Eine neue Art von Luxus und Lifestyle oder sehen und gesehen werden. Es gibt derzeit zwei Bless Hotels auf Ibiza und in Madrid).

Hard Rock Hotel

Die 5-Stern-Hardrock Hotels auf Teneriffa und Ibiza erobern alle Gäste, die dass Gefühl von „Rock“ in ihrer Lebensweise tragen und deren Leitmotiv die Musik ist. Die Strandhotels sind innovativ, modern, offen, lebendig und bieten einen hohen Level an stimmigem Design. Kulinarisch sind sie flexibel, zeitgemäß sowie kreativ.

Ushuaia Unexpected Hotels

Das 5-Stern-Ushuaïa Ibiza Beach Hotel zeichnet sich durch ein modernes Design, erstklassige Serviceleistungen und Anlagen, ein äußerst exklusives Ambiente und ein gut aussehendes, trendiges Publikum aus. Es wird oft als Fünf-Sterne-Freizeitpark für Erwachsene bezeichnet. Luxus in jeder Hinsicht und ein VIP-Service rund um die Uhr – dieses elegante und zeitgenössische Hotel mit einem ganz persönlichen Charakter regt die Sinne an und verführt. Es liegt an vorderster Linie am aufregendsten Strand der Insel: die Playa d’En Bossa.

TRS Hotels

Luxuriöse 5-Sterne Resorts, nur für Erwachsene und in den besten Gebieten der Karibik, Mexikos und der Dominikanischen Republik. Ein einzigartiges Urlaubserlebnis von Freiheit und Komfort in einer exklusiven Atmosphäre, mit einer Vielzahl von Premium-Services, einem umfangreichen gastronomischen Angebot und persönlicher Betreuung an 24 Stunden am Tag in einer natürlichen und privilegierten Umgebung. Dazu der „Infinite Indulgence” Service - das All-Inclusive-Konzept, das alle Erwartungen übertrifft.

Grand Palladium Hotels & Resorts

Die 5-Sterne-Ferienresorts befinden sich an den Stränden Spaniens, Mexikos, der Dominikanischen Republik, Jamaikas und Brasiliens. Ein großes Angebot an Dienstleistungen für Familien, Paare und Gruppen, Veranstaltungen, Business-Meetings, Incentive-Reisen und Hochzeiten. Das Programm „Infinite Indulgence” bietet Luxus für Erwachsene und Kinder und garantiert einen Service mit vielfältigen gastronomischen Angeboten, zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten, Kids areas für die Kleinsten und einer breiten Palette von Dienstleistungen. Als i-Tüpfelchen können alle Familienmitglieder mit dem Premium-Service von "Family Selection" innerhalb eines privilegierten Bereichs des Resorts eine Vielzahl an Extras und VIP-Services genießen, damit der Urlaub noch schöner wird!

Info

Die Verkaufs- und Marketingrepräsentanz für den Leisure und Leisure Gruppen Bereich der DACH Märkte unter der Leitung von Rolf G. Hinze als Director Business Development befindet sich in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Unterstützend bei Marketing- und Social Media Aktivitäten wirkt Gitte Hinze als Marketing Manager mit. Rolf G. Hinze: +49 (0) 6102 - 799680 E-mail: rolf.hinze@palladiumhotelgroup.com und Gitte Hinze: +49 (0) 6102 - 7996810 E-mail: phg@finesthotelcollection.de