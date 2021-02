Europäische Reiseversicherung: Reiseschutz ist unerlässlich

Mythen, die es zum Reiseversicherungsschutz in Zeiten von Corona gibt, klärt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung auf: „Dass eine Reiseversicherung nun sinnlos wäre, ist schlicht falsch. In Ländern ohne Reisewarnung besteht voller Versicherungsschutz auch für eine Erkrankung an Covid-19. In Ländern, für die es aufgrund von Corona eine Reisewarnung gibt, bietet die Europäische Reiseversicherung vollen Versicherungsschutz, außer im Zusammenhang mit Covid-19.“ Nach wie vor könne es aber keinen Versicherungsschutz für Länder geben, die aus anderen Gründen, wie etwa Krieg oder kriegsähnliche Zustände, vom Außenministerium mit einer Sicherheitsstufe von 5 oder 6 bedacht sind. Zusätzlich bestehe vor der Reise – unabhängig vom Ziel - voller Stornoschutz auch für Erkrankung an Covid-19, so Lackner.

Sicher unterwegs

Die aktuelle Studie des Corps Touristique bestätigt, dass sich 64% der Befragten vor Reiseantritt Gedanken zur medizinischen Versorgung im Urlaub machen. „Ob Erkrankung, Unfall oder verlorene Koffer, jeder 40. Reisende meldet uns einen Schadenfall, niemand ist vor einem Unglück gefeit“, erklärt Andreas Sturmlechner, Vertriebsvorstand der Europäischen Reiseversicherung.

Ein Service der Europäischen Reiseversicherung – die „MEINE URLAUBERIA“-App – sorge auch in Corona-Zeiten für Sicherheit im Urlaub. Mit dem „Reisedoc“ sei es Reisenden möglich, immer wenn sie sich unwohl fühlen, sofort mit einem Arzt sprechen – auf Knopfdruck – telefonisch oder per Video, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die Arztsuche am Urlaubsort erübrige sich, es gebe weder Sprachprobleme noch Wartezeit. Urlauber würden jederzeit medizinische Beratung auf österreichischem Niveau genießen, bequem und geschützt vom Hotelzimmer aus. Kleinere Leiden würden schon im Anfangsstadium abgeklärt werden, um Verschlechterungen einzudämmen. Würde sich eine notfallmedizinische Behandlung als notwendig erweisen, werde die Patientin oder der Patient direkt zur Einsatzzentrale weitergeleitet und bis zum möglichen Rücktransport in die Heimat bis an die Haustüre weiterbetreut und begleitet, so die Versicherung in der Aussendung.

Alles auf Knopfdruck

Die „MEINE URLAUBERIA“-App ist einfach in der Handhabung, funktioniert offline und ohne Datenroaming. Sie dokumentiert alle Urlaube, bietet eine Notfall-Ortung und direkten Telefonnotruf zur Einsatzzentrale, Kreditkarten- und Handysperre, sowie wertvolle Informationen wie Reisewarnungen und Kontaktdaten internationaler Vertretungen. Auch Schadensmeldungen können über die App gemacht werden.

Immer aktuelle Informationen zum Versicherungsschutz im Zusammenhang mit Covid-19 sind auf der Website der Europäischen Reiseversicherung zu finden: https://www.europaeische.at/service/reisemagazin/artikel/information-zum-neuartigen-coronavirus-covid-19-und-zur-stornoversicherung/