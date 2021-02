TravelTermin: ltur Reise-Shops nutzen das Online-Termin-Tool

Benjamin Jacobi, Geschäftsführer der TUI-Marke ltur, sieht zwei Herausforderungen im Kundenservice der markeneigenen Reisebüros: „Unsere Reise-Shops wollen wir grundsätzlich erreichbar halten - auch in Phasen in denen Präsenzberatung nicht erlaubt ist. Darüber hinaus sehen wir, dass die Menschen viele Fragen zu Ihrer Reiseplanung in diesem Jahr haben. Es besteht also Bedarf nach intensiver und persönlicher Beratung durch unsere Reise-Experten.“

Um den Kundenbedürfnissen in der aktuellen Situation bestmöglich nachzukommen, kooperiere ltur jetzt mit TravelTemin. Das Berliner Start-up habe die Möglichkeit geboten, alle ltur Reise-Shops besonders schnell mit einer Online-Terminvereinbarung auszustatten. Die Kunden würden sich bequemer und einfach mit einem Reise-Shop in Verbindung setzen und entspannt in ihre Traumurlaubsplanung einsteigen können. Der Link zu den Beratungsterminen sei über die Internet-Seiten der Shops – aber auch über Google oder Facebook schnell gefunden, heißt es in der Presseaussendung dazu.

Videoberatung in Ausarbeitung

„Die Kunden steigen heute digital ein – auch wenn es um eine persönliche Beratung geht.“, ergänzt Benjamin Jacobi, „deshalb bleibt die Terminvereinbarung auch weiter in unserem Service-Angebot. Das passt genau in unsere langfristige Digitalisierungs-Strategie für die Reise-Shops.“ Im nächsten Schritt sei angestrebt, dass die Kunden auch die kostenfreie Videoberatung des neuen Tools nutzen, damit die Urlaubsvorfreude in Corona-Zeiten ganz unkompliziert von Zuhause aus starten kann. Dabei würden sie ganz ohne stressige Anreise bestens persönlich beraten werden und per Screensharing-Funktion direkt die wichtigsten Fakten und Fotos erhalten.

„Die einfach und intuitiv zu bedienenden Services von TravelTermin bereichern das Angebot von kleinen und großen Reisebüros. Wir freuen uns, dass ltur das erkannt hat und diese nutzt, um ihren Kunden von Beginn der Reiseplanung an ein Rundum-Sorglos-Paket zu schnüren“, sagt Veit Spiegelberg, Geschäftsführer von TravelTermin. Für sein junges Unternehmen sei die Kooperation ein wichtiger Meilenstein, so Spiegelberg. (red)