Wizz Air: Covid-19 Versicherungsschutz

Bei einer COVID-19-Infektion während der Auslandsreise und damit verbundenen zusätzlichen Kosten für eine Verlängerung des Aufenthalts oder medizinischen Kosten für eine Behandlung, deckt die Wizz Air Reiseversicherung dies ab (bis zur vereinbarten Höchstgrenze). Die Versicherung springt auch bei einer Stornierung durch eine COVID-19-Infektion vor Reiseantritt ein. Die Reiseversicherung von Wizz Air deckt auch verlorenes, gestohlenes oder beschädigtes Gepäck sowie einen verpassten Abflug ab. Es gelten dabei die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ausschlüsse.

„Bei WIZZ sind wir bestrebt, das Reiseerlebnis zu optimieren, sei es der Buchungsprozess, der Service an Bord oder das Angebot zusätzlicher Extras, die das Reisen bequemer und nahtloser machen. Mit unserem aktualisierten Reiseversicherungspaket können Passagiere sicher sein, dass sie im Falle von COVID-19-bedingten Problemen auf ihrer Reise vorbereitet und abgesichert sind", so Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager.

Zusätzlich zur Reiseversicherung bietet Wizz Air in bestimmten Ländern eine eigenständige Reiserücktrittsversicherung an. Sowohl die Reiserücktrittsversicherung als auch die Reiseversicherung können entweder während des Flugbuchungsprozesses auf www.wizzair.com oder in der App erworben werden und sind sowohl für Hin-, als auch für Rückflugtickets anwendbar. (red)