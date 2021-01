VIVA Cruises erweitert Flotte: Vier eigene Schiffe

Schon im vergangenen Jahr stießen die Schiffe Treasures und Inspire auf große Beliebtheit bei den Gästen von VIVA Cruises. Ab 2021 werden die Schiffe nun ganzjährig für VIVA Cruises unterwegs sein und passend dazu die neuen Namen „VIVA Treasures“ und „VIVA Inspire“ tragen.

Die „Robert Burns“, die im vergangenen Jahr ebenfalls bereits von VIVA Cruises eingesetzt wurde, wird in Anlehnung an das Motto des Veranstalters „Enjoy the Moment“ zur „Viva Moments“ umbenannt und fester Bestandteil der VIVA Cruises-Flotte. Für großen Komfort sorgt das erst 2018 gebaute Schiff unter anderem mit seinen insgesamt 88 Außenkabinen, größtenteils mit französischem Balkon, – vier Suiten sind sogar mit begehbarem Balkon ausgestattet.

VIVA One-Neubau wird verschoben

Die „VIVA Moments“ wird den geplanten ersten Neubau „VIVA One“ ersetzen und alle Reisen im Jahr 2021 übernehmen. Aufgrund der aktuellen Lage und den damit verbundenen freien Kapazitäten an Premiumschiffen der Scylla AG sei es die wirtschaftlich sinnvollere Lösung, den Neubau „VIVA One“ auf das Jahr 2022 zu verschieben. Die Gäste seien bereits über diese Änderung informiert und automatisch in die ursprünglich gebuchte Kabinenkategorie an Bord der „VIVA Moments“ umgebucht worden, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Zusammen mit der „VIVA Tiara“ erweitert die Reederei seine Flotte somit auf vier Schiffe, die das ganze Jahr für den Veranstalter unterwegs sind. (red)