DK Touristik: Flexibles Sommerprogramm

Um Kunden noch größere Flexibilität zu ermöglichen, sind neben ein- und zweiwöchigen Aufenthalten nun auch 10- bzw. 11-tägige Urlaubsreisen buchbar. So sind Flüge von Wien nach Kreta von Mittwoch bis Samstag sowie von Samstag bis Mittwoch möglich; Rhodos-Reisen ab Wien von Donnerstag bis Sonntag und von Sonntag bis Donnerstag.

Das Flugprogramm im Detail

Ab Wien fliegt DK Touristik exklusiv mit Austrian zu den griechischen Destinationen Santorin, Heraklion, Rhodos und Kos. Die Flüge ab den Bundesländer-Airports (Linz und Graz) werden mit Corendon Airlines International durchgeführt.

HER ab Wien jeden Samstag von 15. Mai bis 30. Oktober 2021

HER ab Wien jeden Mittwoch von 02. Juni bis 22. September 2021





RHO ab Wien jeden Sonntag von 16. Mai bis 24. Oktober 2021

RHO ab Wien jeden Donnerstag von 03. Juni bis 23. September 2021





KGS ab Wien jeden Freitag von 21. Mai bis 24. September 2021





JTR ab Wien jeden Samstag von 15. Mai bis 09. Oktober 2021

Bundesländerflüge

HER ab LNZ jeden Samstag von 05. Juni bis 02. Oktober 2021

HER ab GRZ jeden Samstag von 05. Juni bis 02. Oktober 2021





RHO ab LNZ jeden Sonntag von 06. Juni bis 03. Oktober 2021

RHO ab GRZ jeden Sonntag von 06. Juni bis 03. Oktober 2021

Kostenlose Stornomöglichkeiten und Frühbucher-Angebote

Die Frühbucher-Ermäßigungen in ausgewählten Hotels betragen bis zu 350 EUR pro Woche und Vollzahler und gelten – je nach Hotel - bis zum 31. März 2021 oder 30. April 2021. So ist zum Beispiel das 5-Sterne Apollonia Beach Resort & Spa in Amoudara auf Kreta schon ab 899 EUR pro Person und Woche buchbar (Basis AI, DZ). Auch 4-Bett-Belegungen sind in dem Resort möglich. Auf Rhodos kostet das 4-Sterne Hotel Evita Bay in Faliraki für eine Woche mit all inclusive-Verpflegung ab 699 EUR pro Person. Auf Kos lockt das 3-Sterne-plus-Hotel Irina Beach (Tigaki) mit Apartment-Preisen (ohne Verpflegung) von 699 EUR pro Person und Woche. Exklusiv für seine Gäste hat DK-Touristik ab Österreich das beliebte 3-Sterne-Plus-Boutique-Hotel Arion Bay am Strand von Kamari auf Santorin im Programm. Eine Woche im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet pro Person ab 699 EUR. Alle Preise verstehen sich als Pauschal-Angebote inklusive Flügen.

Um Kunden noch mehr Flexibilität zu geben, sind kostenlose Stornierungen bis zum 31. März 2021 möglich. Reisebüros können alle Angebote von DK-Touristik, die bereits freigeschalten sind, über BISTRO, myJACK, CETS & TOMA buchen. Der online einsehbare Katalog wird in Kürze an die Partner-Reisebüros verschickt. (red)