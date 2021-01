RCD Hotels: Ärztebetreuung und PCR-Testmöglichkeit

RCD Hotels entwickelte das erste all-inclusive Hard Rock Hotel sowie Hard Rock Golfplätze und zählt zu den Vorreitern der All-inclusive-Hotellerie in Mexiko. Heute zählen zu seinen Hotels das Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana in der Dominikanischen Republik, in Mexiko die Hard Rock Hotels in Cancun, Riviera Maya, Vallarta und an der Maya-Küste und das neue Unico 20º87º Hotel Riviera Maya – allesamt All-inclusive-Resorts. Die jüngsten Hotels der Marke sind das Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu Los Cabos sowie Nobu Chicago und die Residence In Hotels Merida und Cancun.

Sicher Urlauben

Bei den RCD Hotels steht die Gästegesundheit an erster Stelle. Alle mexikanischen Resorts sowie das Nobu Hotel Los Cabos, gewährleisten eine Krankenversicherung, die medizinische Betreuung vor Ort sowie die Möglichkeit eines Covid-19-Tests im Hotel vor der Rückreise. Dieses Angebot gilt von 26. Januar bis 31. Dezember 2021 und kommt insbesondere jenen Gästen aus Europa entgegen, die vor der Rückreise ins Heimatland einen negativen Covid-19-Test vorlegen müssen. In den vergangenen Wochen verschärften sich die Reisevorschriften in aller Welt zur Eindämmung der Corona-Epidemie. Viele Länder verlangen bereits beim Heimflug vor dem Boarding am Flughafen die Vorlage eines Covid-19-Tests. Im Fall von vorgeschriebenen Tests bei der Rückreise erfolgt in den genannten RDC Hotels der Test direkt im Hotel zum Sonderpreis von 99 US-Dollar pro Person. Zusätzlich sind alle Gäste, die vor dem 28. Februar 2021 gebucht haben und drei oder mehr Nächte bleiben, automatisch krankenversichert. Ausgaben für Ärzte, Behandlung, einen Krankenhausaufenthalt oder eine vierzehntägige Quarantäne im Hotel übernimmt die Versicherung. (red)