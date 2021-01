ÖHV unterstützt Initiative "CONDA hilft: Tourismus"

Die aktuelle Situation stellt viele Hotels vor Herausforderungen. Gerade größere Häuser und Leitbetriebe stoßen aufgrund des geltenden EU-Beihilfenrechts relativ rasch an die Grenzen des Möglichen: „Liquidität in den Betrieben und die Stärkung des Eigenkapitals ist das Gebot der Stunde“, streicht ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer hervor. In „CONDA hilft: Tourismus“ sieht er ein spannendes Tool, mit dem Hoteliers genau das schnell und unbürokratisch schaffen können: „Das wollen wir unterstützen“, so Gratzer weiter.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bringt die ÖHV das Angebot von CONDA in die Branche und wird über Webseite, Newsletter und Webinare die Möglichkeiten vorstellen.

Mehr Eigenkapital durch Crowdinvesting

„Mit einer Crowdinvesting-Kampagne sammelt ein Tourismusbetrieb Kapital von der Crowd ein. Das können im Fall des Hotels zum Beispiel Stammgäste oder Partner sein. Die Kampagnen stehen aber natürlich auch allen anderen Interessierten offen – im Falle von CONDA aktuell rund 17.000 Crowd-Investoren“, führt Daniel Horak, Gründer von CONDA, aus. Im Gegensatz zu Gutscheinen, die sofort verbucht und umsatzsteuerpflichtig werden und damit einer Leistungserbringung gegenüberstehen, handelt es sich bei dem Finanzierungsmodell um ein Nachradarlehen mit eigenkapitalersetzender Wirkung – d.h. die Bonität wird gestärkt, Liquidität wird geschaffen und falls notwendig kann Fremdkapital gehebelt oder besichert werden. Die Finanzierung hat einen Mehrfach-Effekt, da sie über mehrere Jahre läuft und daher eine nachhaltige Kundenbindung ermöglicht.

Weitere Informationen zu "CONDA hilft: Tourismus" hier. (red)