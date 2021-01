Dom. Rep.: Kostenlose Antigen-Tests für Hotelurlauber

"Die Dominikanische Republik ist weiterhin bestrebt, ein sicheres Tourismuserlebnis zu bieten, sowohl für Reisende, als auch für alle Dominikaner, die in der Tourismusbranche arbeiten. Aus diesem Grund entwickeln wir unsere Maßnahmen ständig weiter, sodass wir unseren Besuchern nicht nur einen angenehmen Urlaub, sondern auch eine reibungslose Rückreise bieten können", so Tourismusminister David Collado.

So stellt das Gesundheitsministerium rund 400.000 kostenlose Antigen-Tests für die internationalen Hotelbesucher bereit, die neuerdings einen Test benötigen, um in ihr Herkunftslands zurückzukehren. Antigen-Schnelltests oder ein PCR-Test mit negativem Ergebnis werden nach aktuellem Stand unter anderem ab dem 26. Jänner von der US-Regierung für die Einreise oder den Transit durch die USA verlangt. In Deutschland greift diese Regelung bislang nur für ausgewiesene Hochrisikogebiete – die Dominikanische Republik ist davon weiterhin nicht betroffen.

Das Gesundheitspersonal der Hotels führt die Antigen-Schnelltests kostenlos durch, die Ergebnisse werden im Anschluss vom Gesundheitsministerium zertifiziert. Dabei erhalten die Gäste bei der Koordination des Termins sowie bei der Zustellung der Testergebnisse Unterstützung. Außerdem werden PCR-Tests angeboten – diese müssen jedoch selbst bezahlt werden.

Laut Tourismusministerium umfasst die aktuelle Kapazität der Labore etwa 11.000 Tests pro Tag. Zusätzlich wird in den nächsten drei Wochen die Kapazität um 40 % erhöht, um sicherzustellen, dass die Urlauber bei der Rückkehr problemlos in ihr Land reisen können.

Weitere Informationen zur aktuellen Covid-19-Situation im Land sowie zu den aktuellen Einreisebestimmungen unter: www.GoDominicanRepublic.com/de / www.drtravelcenter.com (red)