Neuer Senior VP bei United Airlines

United Airlines hat Doreen Burse zum Senior Vice President Worldwide Sales ernannt. Sie tritt diesen Posten zum 1. März 2021 an und wird an Andrew Nocella berichten, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei United. In ihrer neuen Position wird sie für die globale Verkaufsstrategie der Fluggesellschaft verantwortlich sein. Zu ihren Aufgaben gehören dabei die weitere Optimierung der Verkaufsaktivitäten, der Aufbau neuer Partnerschaften und die Steigerung der Umsätze.

30 Jahre Berufserfahrung

Doreen Burse bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Verkauf und in der Reiseindustrie mit. Zuletzt arbeitete sie für Marriott im Bereich Global Sales, wo sie als Vice President die Märkte USA und Kanada verantwortete. Darüber hinaus ist sie unter anderem Mitglied der Global Business Travel Association (GBTA) und gehört zum Board of Directors des AMC Institute. (red)