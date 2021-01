Royal Jordanian Airlines: Amman ab Wien

Die limitierte Flexi Tarif-Aktion gilt für Economy Class Tickets ab 550 EUR inkl. Servicegebühr, ein Freigepäckstück von 23klg ist im Preis inkludiert.

Einreisebestimmung für Jordanien

Bis auf weiteres müssen alle Passagiere, die nach Jordanien reisen, die Gebühren für den PCR-Test vor dem Abflug über die Verkaufskanäle der Fluggesellschaft entrichten, außer Kinder unter 5 Jahren. Es sind zwei PCR Tests für die Einreise nach Jordanien notwendig, einer als Vorlage beim Check In am Flughafen Wien, der andere wird bei Ankunft am Flughafen Amman gemacht. Die Kosten hierfür (rund 33 EUR) werden bereits vorab als EMD beglichen. Darüber hinaus müssen die Passagiere eine Gesundheitserklärung ausfüllen und diese dem Mitarbeiter am Check-in-Schalter am Flughafen vor dem Betreten des Flugzeugs vorlegen. Flüge über Amman mit einer Transitzeit von max.10 Stunden sind möglich. Royal Jordanian-Passagiere sollten möglichst 3 Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen, um mehr Zeit für die Umsetzung der neuen Verfahren zu haben.

Für Buchungsanfragen steht Sandra Zerbs unter Vietsrj@rj.com oder 0664/1811620 zur Verfügung. (red)