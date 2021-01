Golf-Airlines testen IATA-Gesundheitspass

Ziel des Pilotprojekts ist es, für den Luftverkehr die notwendigen Informationen zu Passagieren, Impfnachweisen, Tests und Einreisebestimmungen in einer Mobilfunk-Anwendung zu sammeln. Mit dem "IATA Travel Pass" sollen Flugreisen unter den Bedingungen der Coronapandemie erleichtert und Quarantänen möglichst vermieden werden.

Technologie für alle Airlines

Die Daten sollen dabei unter der Kontrolle der Passagiere bleiben, versichert der Verband. Die IATA hat die App entwickeln lassen und bereits mit Piloten der British-Airways-Mutter IAG getestet. Auch die Deutsche Lufthansa, Mutterkonzern der AUA, ist nach eigenen Angaben an dem Projekt beteiligt, prüft bisher aber noch die Einführung für bestimmte Passagiergruppen. Parallel gibt es ein zweites App-Konzept namens CommonPass, an dem Lufthansa ebenfalls mitarbeitet und das möglicherweise in die gesamte Reisekette einschließlich der Unterkünfte integriert werden kann. Etihad will im ersten Quartal dieses Jahres den IATA-Pass zunächst auf ausgewählten Flügen aus Abu Dhabi anbieten. Emirates kündigte am Dienstag an, dass ihre Passagiere ab April ihre Corona-Testergebnisse vor Abflug in Dubai über die App vorlegen können. Grundsätzlich will IATA die Technologie sämtlichen Fluggesellschaften zur Verfügung stellen. Statt 4,5 Mrd. Menschen im Vorjahr waren 2020 nur noch 1,8 Mrd. Menschen mit einem Flugzeug unterwegs. Die Airlines haben nach Schätzungen der IATA 118,5 Mrd USD (98 Mrd. EUR) Verluste gemacht. (apa)