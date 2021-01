schauinsland-reisen startet Frühbucher-Aktionen

Pünktlich zum Start der heißen Frühbucherphase hat schauinsland-reisen mit über 300 Hotelpartnern noch einmal kräftig an der Preisschraube gedreht: So gibt es eine Woche Türkei im PrimaSol Hane Family Resort inklusive Flug, Transfer und Allinclusive-Verpflegung beispielsweise bereits ab 249 EUR pro Person.

Eine Woche im VIVA Eden Lago auf Mallorca gibt es am 11. Mai ab Frankfurt bereits ab 399 EUR pro Person ebenfalls inklusive Flug, Transfer und Halbpension.

Erweiterte Umbuchungs-Flexibilität

Alle bis zum 28. Februar 2021 getätigten Buchungen dürfen sich außerdem über eine erweiterte Umbuchungs-Flexibilität freuen: Reisen bis Ende Oktober 21 dürfen bis 15 Tage vor Anreise kostenlos zum tagesaktuellen Preis umgebucht werden und dabei auch mehr als 4 Wochen vom Reisetermin abweichen (gilt nicht für SLRD, Reisen mit Linienfluganteil und Kreuzfahrt-Kombis). Auch eine neue Wahl des Zielgebiets ist möglich.

Gratis Safari mitten in Deutschland

Zusätzlich erhalten alle Kunden, die bis zum 31. Jänner 2021 eine Pauschalreise oder einen Nur-Hotelaufenthalt bei schauinsland-reisen buchen, einen kostenfreien Eintritt in das Safariland Stukenbrock und sie können ihre Reise bis 15 Tage vor Reisebeginn kostenfrei umbuchen.

Schon jetzt Vorfreude buchen

„Es gibt viele Gründe, die auch aktuell – in dieser absoluten Ausnahmesituation – dafür sprechen sich jetzt mit dem Sommerurlaub 2021 zu beschäftigen und zu buchen. Ein ganz zentraler Aspekt sind die attraktiven Frühbucherkonditionen, die Urlaub für viele Kunden erschwinglicher machen oder aber einfach die Urlaubskasse schonen", so Andreas Rüttgers, Leiter Flugtouristik bei schauinsland-reisen.

Andererseits habe Urlaub, so Rüttgers weiter, aber auch ganz viel mit Vorfreude zu tun. "Je früher ich plane und buche, desto länger kann ich mich darauf freuen und desto länger trägt mich dieses gute Gefühl durch meinen Alltag. Einen Alltag, der gerade derzeit für viele aufgrund der Mehrfachbelastung von Homeoffice, Homeschooling und Familienleben eine echte Herausforderung ist."

Weitere Informationen finden Agents hier. (red)