Falkensteiner: Urlaubsinspiration für Sardinien

Die offizielle Österreich Kino-Premiere am 6. November 2020 musste aufgrund der Corona-Situation leider abgesagt werden. Das Regiedebüt der österreichischen Regisseurin Ulrike Kofler, mit den Schauspielern Lavinia Wilson und Elyas M´Barek, ist auch Österreichs Kandidat für den Auslands-Oscar.

Und Action

Eingebettet in die grüne hügelige Landschaft und im Meeresschutzgebiet von Capo Carbonara gelegen, bietet das Resort der österreichischen Hotelgruppe Falkensteiner Hotels & Residences eine Filmkulisse, auf die sich Sardinien-Urlauber freuen dürfen. Kristallklares Wasser und ein feinsandiger Privatstrand sind die idealen Voraussetzungen für gemeinsame Familienzeit. Die Vielfalt der Unterwasserwelt erkunden Gäste mit dem Angebot der hoteleigenen Tauchschule. Für Kinder ab drei bis zwölf Jahre hält das Falky-Land ein abwechslungsreiches Spiel- und Spaßangebot unter anderem mit Indoor- und Outdoor-Spielplatz, Minikino und Streichelzoo bereit. Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren nehmen am Wochenprogramm des Teenie-Clubs teil. Für Wohlbefinden und Erholung sorgt das Acquapura SPA mit Infinity-Relax-Pool und umfangreichen Spa-Menü. Architektonisch überzeugt das Resort mit einer reduzierten Bauweise und helle Farben vereint mit mediterranen Highlights prägen das Innendesign. Am 16. April 2021 startet das Resort in die nächste Sommersaison.

Weitere Informationen zum Resort finden sich unter www.falkensteiner.com/resort-capo-boi. Einen ersten Eindruck gibt der Trailer.