Austrian: Neue Management-Besetzung

Die Leitung des neuen Bereichs Austrian Brand Experience wird ab 1. Februar 2021 Sebastian Lüttmann übernehmen, damit wird er künftig für das gesamte Marketing- sowie Produktmanagement der österreichischen Airline verantwortlich zeichnen. Die beiden Bereiche Erlössteuerung sowie Netzplanung werden ebenfalls zusammengelegt. Der aktuelle Chef der Netzplanung Robert Heusmann wird ab 1. Februar 2021 die Leitung des neu gegründeten Bereiches „Network Management & Revenue Steering“ übernehmen und damit die Netzwerkplanung sowie die Steuerung der Preise und Erlöse bei Austrian Airlines verantworten.

„Ich freue mich, dass wir mit Sebastian Lüttmann und Robert Heusmann zwei erfahrene Manager aus dem eigenen Haus für neue Positionen gewinnen konnten. Sie gehen den nächsten Karriereschritt in einer äußerst herausfordernden Zeit. Beide sind krisenerprobt und werden mit ihrer Expertise die Neuaufstellung und Modernisierung unserer Austrian Airlines vorantreiben“, so Vorstandsmitglied Andreas Otto.

Karriere von Sebastian Lüttmann

Sebastian Lüttmann (40) übernahm nach seiner Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann sowie dem Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre im Jahr 2005 als Referent für Controlling seinen ersten Job bei Lufthansa in Frankfurt. In seiner 11-jährigen Karriere bei Lufthansa war er unter anderem als Assistent des Vorstands Hub Frankfurt & Flight Operations tätig. 2011 wechselte Sebastian Lüttmann in den Bereich Airport Operations and Services nach New York. Bis 2015 verantwortete er dort als Teamleiter das Prozess-, Kosten- und Qualitätsmanagement für 26 Lufthansa Stationen in Nord- und Südamerika. Seit Oktober 2015 leitet er bei Austrian Airlines die Passagierbetreuung und Flugzeugabfertigung am Standort Wien.

Karriere von Robert Heusmann

Robert Heusmann (45) startete seine Karriere nach dem Wirtschaftsstudium 2001 bei Lufthansa in der Tarifpolitik. 2005 wechselte er in die Netzsteuerung, wo er für das Pricing- und Yieldmanagement zuständig war. Seine erste Führungsposition übernahm er 2007 als Teamleiter Ertragssteuerung des Hub München. Nach einer Station in Dubai als Leiter Human Resources für Afrika und Nahost übersiedelte er 2012 als Leiter des Revenue Managements zu Austrian Airlines, wo er seitdem verschiedene Managementpositionen ausübte. 2016 übernahm er die Leitung der Flottenplanung der Hub-Airlines Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS. In dieser Funktion war er für die kurz- und mittelfristige Flottenplanung der Drehkreuze Frankfurt, München, Wien und Zürich zuständig. (red)