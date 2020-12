Accor: Launch der Website Apartments & Villas

Die Website stellt mehr als 50.000 Apartments, Villen und Chalets in über 350 Destinationen zur Verfügung, die aus den 15 Accor-Hotelmarken mit möglichem Langzeitaufenthalt (darunter Adagio, Mantra und Hyde Living), privaten Vermietungen (wie onefinestay) sowie aus dem Portfolio an Residenzen bestehen, die sich in Privatbesitz befinden und häufig verwalteten Mietprogrammen angehören (Raffles Residences, Banyan Tree Residences, Delano Residences, Fairmont Residences, SLS Residences usw.).

Privat wohnen mit Hoteldienstleistungen

Branded Residences, die in der Regel privates Wohneigentum mit Luxusmarken und einem umfassenden Angebot an Hotel- und Wohndienstleistungen kombinieren, haben sich als zukunftsfähig erwiesen. Innerhalb von zehn Jahren sei der Sektor um 170% gewachsen, und trotz schwieriger Umstände dürfte 2020 mit der Eröffnung von mehr als 100 zusätzlichen Projekten ein weiteres Rekordjahr werden, so die kürzlich veröffentlichte Studie der Immobilienmarktforschung Savills „Spotlight on Branded Residences“:

„Wir sehen eine steigende Nachfrage an Kurzzeitmietwohnungen, da Reisende nach Unterkünften suchen, die mehr Privatsphäre und Selbstversorgung ermöglichen und Vorteile wie zusätzlichen Wohnraum und großzügige Außenflächen bieten“, sagt Riyan Itani, Leiter der internationalen Entwicklungsberatung Savills.

Laut Savills meldet ein Drittel der globalen Märkte ein gestiegenes Interesse an Käufern, die ihren Hauptwohnsitz erweitern möchten. Dieser wachsende Wunsch nach mehr Raum, gepaart mit der Zunahme des Arbeitens von zu Hause aus, könnte Resort-Projekten einen Schub geben. Die von Savills ermittelten globalen Trends spiegeln sich im schnell wachsenden Portfolio der „Branded Residences“ von Accor wider. Accor betreibt derzeit weltweit 30 Branded Residence-Projekte; weitere 70 befinden sich in Entwicklung. Besonders ausgeprägt ist dieses Wachstum im aufstrebenden Segment der Lifestyle-Residenzen. Accor betreibt bereits sechs Lifestyle-Marken-Projekte und weitere 18 befinden sich in Entwicklung.

In vielen Fällen entscheiden sich Käufer von Branded Residences dafür, Reisenden ihre Häuser über ein verwaltetes Mietprogramm anzubieten. Teilnehmende Eigentümer werden ihre Immobilien nun ebenfalls über die neue Website „Apartments & Villas" vermieten können.

Voll ausgestattete Residenzen buchbar

Auf der Apartments & Villas-Website können Gäste voll ausgestattete Apartments, Villen, Häuser und Suiten buchen und dabei in den Genuss aller Vorteile des Lifestyle-Treueprogramms ALL - Accor Live Limitless kommen sowie mehr Flexibilität und Sicherheit durch die neuen Stornierungsbedingungen und die verstärkten Hygiene- und Schutzmaßnahmen (ALLSAFE) erhalten.

„Der Launch der Apartments & Villas-Website zeigt unsere Ambition, Angebote und Lösungen zu entwickeln, die auf das Segment der Extended Stay Hotels zugeschnitten sind“, sagt Jeff Tisdall, Senior Vice President Development, Residential and Extended Stay. „Der Start von apartmentsandvillas.accor.com ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Investitionspartner, Gäste und Eigentümer von Privatresidenzen und stärkt die Führungsposition von Accor in den Segmenten Extended Stay Hotels und Branded Residences.“

Vielseitige Marken