SIA: Neuer General Manager für DACH

Singapore Airlines ernennt Alastair Hay- Campbell mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum neuen General Manager für den österreichischen, deutschen und schweizerischen „DACH“ Markt. Er folgt Sy Yen Chen, der Singapore Airlines Deutschland seit August 2017 leitete und später die Zusammenführung der deutschen und schweizerischen Vertriebsstruktur steuerte. Chen wird eine neue Rolle als General Manager Indien mit Sitz in Mumbai übernehmen.

Langjährige Airline-Erfahrungen

Der britisch-neuseeländische Staatsangehörige Hay-Campbell ist ein erfahrener Airline-Manager mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Airline-Vertrieb und Marketing, der seine Laufbahn in einer Reiseagentur in London begonnen hat. Nach seinem Bachelor of Arts in Honours im Fachbereich Geschichte an der Universität Leeds startete Hay-Campbell seine Karriere bei Singapore Airlines im Jahr 2000 als Management-Trainee in London. Seitdem hatte er verschiedene Positionen in London, am Hauptsitz des Unternehmens in Singapur sowie im Ausland inne.

"Es ist eine große Ehre, unsere engagierten und erfahrenen Teams in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu leiten", sagte Alastair Hay-Campbell. "Ich werde weiterhin eng mit unseren Branchenpartnern und unseren Verkaufsteams zusammenarbeiten, um bei der Umsetzung neuer Strategien zu helfen, die unsere Marke in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen und unsere Präsenz auf dem Markt ausbauen werden."

Trotz anhaltender Coronakrise blickt der neue General Manager zuversichtlich in die Zukunft. "Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit überwinden und noch stärker aus ihnen hervorgehen werden, um den tadellosen Ruf von Singapore Airlines zu stärken und überzeugende Ergebnisse zu erzielen", so Hay-Campbell. (red)