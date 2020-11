One Million Jet Card von Globe Air

Die One Million Jet Card sei eine einmalige und exklusive Privatjet-Kundenkarte, mit ausgewählten Vorteilen - genau auf einen Privatjet-Reisenden oder ein Unternehmen abgestimmt. Der Besitzer dieser One Million Jet Card genieße dabei die besten Reisekonditionen für seine Privatjet-Flüge mit einer der 20 Cessna Citation Mustangs zusammen mit einzigartigen Vorteilen, die mit ausgewählten Partnern gemeinsam entwickelt wurden, so Globe Air in einer Presseaussendung.

Höchste Flexibilität

„COVID-19 hat das Reisen so wie wir es kennen vollkommen verändert. Privatjet-Reisende legen jetzt viel mehr Wert auf Ihre Zeit, Flexibilität und Sicherheit. Seit Beginn der Pandemie haben wir einen enormen Anstieg in den Anfragen für Privatjet-Kundenkarten erhalten. Hier fand die One Million Jet Card Ihren Ursprung als einzigartige Möglichkeit privat, komfortabel und mit höchster Flexibilität zu reisen.“ erklärt Bernhard Fragner, CEO GlobeAir.

Ab sofort würden sich Privatreisende sowie Unternehmen online unverbindlich für die One Million Jet Card anmelden können, um Flexibilität im höchsten Ausmaß, 24/7 Kundenbetreuung und selektierte Partnervorteile von Sixt, Swarovski, Kate & Kon und vielen mehr zu genießen. Diese Anmeldung sei unverbindlich und ermögliche den Teilnehmern stets über die neuesten Informationen zu der One Million Jet Card informiert zu sein, heißt es weiter.

Vorteile

454 Flugstunden inklusive (Hin- und Rückflug) – dies entspricht ungefähr 300 Privatjet-Flügen (mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 1,5 h)

Personalisierte Kundenkarte wird frei Haus geliefert

Garantierte Verfügbarkeit bis 12 Stunden vor Abflug

Spezialpreis für alle One-Way-Flüge Gültig für Abflüge aus allen Hubs inklusive London Biggin Hill, Amsterdam, Paris–Le Bourget, Nizza Côte d’Azur, Cannes Mandelieu, Genf, Zürich, München, Mailand Linate/Malpensa und Linz; zusammen mit Ibiza, Palma, Olbia im Zeitraum von Juni bis September

Unlimiterte kostenlose Last-Minute-Flüge sind inkludiert

Ein inkludierter Limousinentransfer pro Tag um Ihr gewünschtes Ziel von Ihrem Landeflughafen aus in Komfort zu erreichen (gleichzusetzen mit ca. 30 Minuten Fahrzeit)

Maximale Flexibilität bis zu 2 Stunden vor Abflug

Hochwertige GlobeAir Goodies

*Übernachtungsoption möglich

Konditionen