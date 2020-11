Four Seasons setzt auf Private Jet

Die internationale Hotelkette präsentiert für 2022 drei Routen mit ihrem maßgefertigten Four Seasons Private Jet, der 2021 erstmals an den Start rollen wird. Die maximal 48 Gäste werden auf ihrer Tour von einem eigenen Bord-Arzt begleitet. Die Programme sind selbst während des Flugs flexibel anpassbar und haben verschiedene Themenschwerpunkte, darunter auch eine Reise speziell für Familien und Mehr-Generationen-Kleingruppen.

Airbus-Maßanfertigung

Der nagelneue Jet des Typs Airbus A321neo-LR wurde speziell für Four Seasons mit nur 48 Sitzen angefertigt. In der Passagier-Luftfahrt werden Maschinen dieses Typs für ca. 206 Personen bestuhlt. Ein Bord-Concierge erlaubt es den Reisenden, selbst während des Flugs noch Planänderungen vorzunehmen, da er in ständigem Austausch mit den Hotelkollegen der Four Seasons Hotels steht.

Drei Routen

Für 2022 stehen drei Routen mit dem luxuriösen Jet zur Auswahl. „African Wonders“ (28. Dezember 2021 bis 9. Jänner 2022) mit Stationen in Athen, Ägypten, Tansania, Mauritius, Ruanda, Sambia und Johannesburg. Die „Timeless Encounters“ (14. März bis 6. April 2022) führen über Hawaii, Bora Bora, Sydney, Bali, Thailand, Indien nach Dubai, Prag und London. Bei „Ancient Explorer“ (8. April bis 1. Mai 2022) geht es rund um die Welt: von Miami nach Mexico City, auf die Osterinsel, nach Bora Bora, zum Great Barrier Reef, nach Bangkok und Kho Samui, nach Jordanien, zu den Pyramiden in Ägypten, nach Taormina und schließlich nach Madrid. Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2020 gelten die flexiblen Stornierungsoptionen von Four Seasons. (red.)