Easyjet testet Snackverkauf per Handy

Durch den Einsatz einer neuen digitalen Verkaufsplattform, die vom Airline-Caterer Gategroup entwickelt wurde, können Passagiere ihre Verpflegung an Bord ab sofort über das eigene Smartphone bestellen.

Basierend auf Faktoren wie Flugziel, Flugdauer oder Tageszeit, aber auch aufgrund von gesammelten Daten erhalten die Passagiere ein auf sie zugeschnittenes Angebot. Damit sollen unter anderem die Einnahmen an Bord erhöht werden, wie der Chef von Black Swan, Steve King, in der Mitteilung erläutert.

Diese Lösung sei laut Gategroup auch ökologisch sinnvoll, da man dadurch auf gedruckte Menükarten oder Broschüren an Bord verzichten und so hunderte Tonnen an Papier sparen könne. Die Verbindung zwischen den Mobilgeräten und der Plattform funktioniere über ein drahtloses Netzwerk an Bord. (APA / red)