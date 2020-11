Flughafen Salzburg: Covid-Teststation neu aufgestellt

Um den Bedarf an Testungen am Flughafen Salzburg abzudecken wurde bereits im August in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine Teststation direkt im Eingangsbereich-Ankunft eingerichtet. Um noch besser auf den steigenden Testungsbedarf der Menschen reagieren zu können wurde mit dem Salzburger Labor medilab (Medizinisch – chemisches Labor Dr.Mustafa, Dr. Richter OG) nun ein neuer Vertrag abgeschlossen und ab sofort übernehmen die Flughafensanitäter die Abnahme der Proben für das Labor.

"Mit dieser Teststation wollen wir Reisenden unmittelbar und unkompliziert die Möglichkeit bieten, sich testen zu lassen, um damit einer möglichen unwissentlichen Verbreitung des Virus vorzubeugen“, begründet Dr. Mustafa diese Initiative.

Die neue Teststation befindet sich nun direkt im Ankunftsbereich neben dem Informationsschalter. In einem geschützten Bereich werden die Proben - unter Berücksichtigung aller hygienischen Maßnahmen und Vorschriften – entnommen und für den Transport zum Labor vorbereitet. Bei abreisenden Personen wird empfohlen, den Test zwei bis drei Tage vor Reisebeginn durchzuführen, damit das Ergebnis rechtzeitig verfügbar ist.

Wichtig: Testungen sind kostenpflichtig und werden ausschließlich für Symptomfreie Personen durchgeführt. Falls Symptome auftreten rufen Sie bitte 1450 an um einen kostenlosen Test in den Stationen der Gesundheitsberatung (Bundesministerium für Inneres und Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) zu vereinbaren.

Antworten auf die häufigsten Fragen:

Was passiert nach der Testung? Patienten erhalten ihren Befund innerhalb eines Zeitraums von 36h.

Kontakt für die Testung: carport@salzburg-airport.at bzw. 0662 8580-7911

Kontakt für allgemeine medizinische Fragen: flughafen@medilab.at

(red)