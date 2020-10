Neugründung der Hotellerie-Beratungsfirma MOJ & Partners

Ab sofort steht MOJ & Partners Hoteliers mit Rat und Tat zur Seite: Die neue Beratungsfirma vereint das Expertenwissen von Hoteliers, Finanzexperten und Datenanalysten und setzt die Kombination ihrer Kompetenzen zukunftsgerichtet und gewinnbringend für die Unterstützung von Unternehmen im Gastgewerbe ein.

Das umfassende Service-Portfolio reicht von einer Bestandsaufnahme über die Entwicklung von realistischen Strategien bis hin zur Umsetzung der gemeinsam formulierten Unternehmensziele mithilfe von professionellen Tools und Fachleuten in sämtlichen Branchen. Ein besonderer Service ist der „Finanzlotse“, der Hotelbetriebe auf kontinuierlicher Basis begleitet und dabei hilft, Schwachstellen abzudecken und neue Ansätze voranzutreiben.

Konkrete Hilfestellung & praxisnahe Lösungen

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme, eines sogenannten „Health Checks“, durchleuchten die Experten innerhalb von fünf Tagen alle Geschäftsbereiche und können realistische Strategien zur Steigerung des Werts und der Zukunftsfähigkeit des Betriebs ableiten. Darüber hinaus fassen die Berater die wichtigsten Kennzahlen des Betriebs übersichtlich im „Compass“ zusammen – damit verfügen Hoteliers über absolute Transparenz. Und letztlich zeigen MOJ & Partners anhand des Unternehmenswertes das zusätzliche Potenzial des Unternehmens auf, wenn ihre Empfehlungen umgesetzt werden.

Identifizieren die Coaches mit ihren Auftraggebern im Anschluss an einen Health Check und weiterführende Analysen den Bedarf für konkrete Projektarbeit, so wird diese von Fachleuten durchgeführt. Dabei bedient sich MOJ & Partners im Bedarfsfall seines weitverzweigten Partner-Netzwerks mit Fachleuten in sämtlichen Branchen. Dazu gehören unter anderem Revenue Management, Online-Distribution, Marketing, Spa Management sowie Spezialisten für Hotelimmobilien und Betreiber­suche.

MOJ & Partners bleibt dabei der primärer Ansprechpartner und begleitet die Arbeit des Spezialisten bis zur vollständigen Zufriedenheit des Kunden. Außerdem geben die Experten den Betrieben professionelle Tools an die Hand, um die tägliche Arbeit zukünftig zu erleichtern als auch die gemeinsam formulierten Unternehmensziele zu verfolgen.

Das Team von MOJ & Partners

Managing Director und Co-Founder Alexander Moj bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Hotellerie mit. Als Hoteldirektor, Internal Auditor, Regional Controller und Business Analyst hat er mehr als 100 Hotels auf mehreren Kontinenten analysiert oder bewertet und mehrere davon selbst geleitet.

Alexander Gelehrt zeichnet als Head of Analytics verantwortlich und kann über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Controlling in Privathotels und der Ketten-Hotellerie (unter anderem Sheraton, Le Méridien und Starwood) vorweisen.

Christian von Grawert-May ist als Head of Innovation Experte in den Fachbereichen Finance und Risk Management sowie Datenanalysen. Damit verfügt er über umfassendes Wissen über Finanz­instrumente, die neue Möglichkeiten für Hotelbetriebe eröffnen können.

Weitere Informationen über MOJ & Partners unter: www.moj-partners.com/de (red)