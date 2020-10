Condor vor eigenständigem Neustart

Nachdem die Gläubiger der Condor gestern dem Vorschlag von Sachwalter Lucas Flöther mehrheitlich zugestimmt haben, das Schutzschirmverfahren zu beenden, kann der Ferienflieger ohne neuen Investor den eigenständigen Neustart planen.

„Der Weg ist jetzt frei, dass der 1. Dezember für Condor ein Neustart als gesundes Unternehmen sein wird“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor.

Restrukturierungsmaßnahmen

Condor war bekanntlich durch die Insolvenz von Thomas Cook in Turbulenzen geraten. Eine Übernahme durch die polnische PGL, der staatlichen Mutterfirma der Lot, war letztlich am Ausbruch der Pandemie gescheitert. Ein in Kürze fälliger Staatskredit in der Höhe von 256 Mio. EUR konnte nur beglichen werden, indem der Bund und das Land Hessen Ende August für ein Darlehen in Höhe von 550 Mio. EUR bürgten. Bereits durchgeführte Maßnahmen zur Restrukturierung umfassen die Übersiedlung der Konzernzentrale sowie Vereinbarungen mit allen Gewerkschaften. So sollen die Arbeitsplätze der rund 4.200 MitarbeiterInnen bis mindestens Dezember 2021 gesichert sein. (red.)