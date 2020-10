Sichere Events in der Airport City

Im Rahmen seines Veranstaltungsangebots „Vienna Conferencing“ bietet der Flughafen Wien COVID-19 Antigen-Schnelltests für alle Gäste, große Meetingräume, in denen der erforderliche Mindestabstand problemlos eingehalten werden kann und nützliche Zusatzleistungen, wie eine professionelle Desinfektion der Eventflächen. So können Veranstaltungen Corona-sicher und unter Einhaltung aller behördlichen Auflagen gut durchgeführt werden.

Schnelltests für alle Gäste

Für Veranstaltungen und Meetings aller Art bietet das Vienna Conferencing am Flughafen Wien den COVID-19 Antigen-Schnelltest. Damit können alle Gäste vor Beginn mittels Rachenabstrich durch medizinisches Personal getestet werden, das Ergebnis liegt in 10 bis 15 Minuten vor. Ist das Ergebnis negativ, kann der Gast die Veranstaltung besuchen. Bei positiven Ergebnissen wird die Gesundheitsbehörde informiert.

Das System habe sich bei vergangenen Veranstaltungen im Office Park 4 bereits bewährt und wird demnächst auch im Rahmen der Passagierabfertigung bei einzelnen Flügen im Flughafen-Terminal zum Einsatz kommen.

Lückenlose Hygienemaßnahmen

Die Corona-Schutzmaßnahmen im Vienna Conferencing in der AirportCity reichen über den COVID-19 Antigen-Schnelltest hinaus. So werden alle Veranstaltungsräume gründlich gereinigt und desinfiziert an den Eventkunden übergeben, Gästen stehen überdies zahlreiche Handdesinfektionsspender zur Verfügung. Die bis zu 800m² großen Eventflächen bieten ausreichend Platz zur Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstandes. So können alle behördlichen COVID-19-Vorgaben optimal umgesetzt werden. (red)