AUA: von Hoensbroech geht in die Verlängerung

Einstimmig wiederbestellt hat der Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG Alexis von Hoensbroech (50) als CEO und Vorstandsvorsitzenden. Von Hoensbroech wechselte im August 2018 in seine Position bei der AUA. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis Juli 2021, jetzt wurde die Verlängerung um weitere fünf Jahre einstimmig bestätigt. Neben von Hoensbroech gehören auch Andreas Otto und Jens Ritter dem erweiterten Vorstandsteam von Austrian Airlines an.

„Alexis von Hoensbroech hat Austrian Airlines gemeinsam mit seinem Management Team mit sicherer Hand durch die Corona Krise gesteuert, in der Politik und vor allem bei den Mitarbeitern viel Vertrauen aufbauen können und die Weichen für einen guten Neustart gelegt“, sagt Christina Foerster, Aufsichtsratsvorsitzende der Austrian Airlines AG zur Wiederbestellung.

Dr. Alexis von Hoensbroech studierte Physik an der Universität Bonn und promovierte anschließend in einem Thema aus der Astrophysik am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und der Universität Bonn. Seine Karriere startete der Rheinländer 1999 bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group in München und Tokio. Im Jahr 2005 wechselte der Manager zur Lufthansa Passage, wo er die Verantwortung für den Bereich „Strategie und Beteiligungen“ übernahm. 2009 wurde er zum „Projektleiter Integrationsmanagement Airlines“ ernannt und verantwortete in dieser Funktion unter anderem auch die Integration von Austrian Airlines in die Lufthansa Group. Zwischen 2010 und 2014 war von Hoensbroech als „Leiter Commercial Frankfurt“ für die Netzplanung und Buchungssteuerung des Lufthansa Drehkreuzes in Frankfurt zuständig. In dieser Funktion arbeitete er eng mit dem damaligen Passage-Vorstand Kay Kratky zusammen. Zwischen 2014 und 2018 ist er CCO und Vorstandsmitglied bei der Lufthansa Cargo AG gewesen. Seit 2018 ist er CEO der Austrian Airlines. Von Hoensbroech lebt mit seiner Familie in Wien. (red.)