Neue NDC-basierte Vertriebsmöglichkeiten von Emirates

Die Anbindungs- und Vernetzungsmöglichkeiten, die das Emirates Gateway bietet, würden auf einer neuartigen Technologie basieren und seien so konzipiert, dass sie die Einschränkungen der derzeitigen Vertriebssysteme überwinden. „Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die uns in die Lage versetzt, schnell neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und einzusetzen, sodass wir und unsere Vertriebspartner in der Lage sind, einen noch größeren Mehrwert und differenziertere Serviceleistungen anzubieten“; so Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer. Durch einen verbesserten Zugang zu den Produkten und Serviceleistungen der Fluggesellschaft mit einer intuitiven und leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche biete das Emirates Gateway den Vertriebspartnern die Möglichkeit, die Reisen der Passagiere mit maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen zu verbessern.

Drei Zugangsmöglichkeiten

Emirates Booking Portal: Ein benutzerfreundliches Web-Buchungsportal, das in zwölf Sprachen zur Verfügung steht und direkt mit den Reservierungssystemen von Emirates verbunden ist. Dies vereinfacht die Buchung, das Ticketing und die Nachbearbeitung.

Ein benutzerfreundliches Web-Buchungsportal, das in zwölf Sprachen zur Verfügung steht und direkt mit den Reservierungssystemen von Emirates verbunden ist. Dies vereinfacht die Buchung, das Ticketing und die Nachbearbeitung. Emirates Gateway Direct: Ermöglicht den Zugang zu den Inhalten von Emirates über IATA NDC-Schnittsttellen. Zudem bietet es Vertriebspartnern die Möglichkeit, mit fachkundiger Unterstützung durch die IT-Teams von Emirates Anwendungen zu erstellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Ermöglicht den Zugang zu den Inhalten von Emirates über IATA NDC-Schnittsttellen. Zudem bietet es Vertriebspartnern die Möglichkeit, mit fachkundiger Unterstützung durch die IT-Teams von Emirates Anwendungen zu erstellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Emirates Gateway Sync: Eine erleichterte Einbindung in das Reservierungssystem von Emirates, die von branchenführenden, bei der IATA registrierten und von Emirates zertifizierten Technologiepartnern bereitgestellt wird.

Vertriebspartner würden sich für weitere Informationen zum neuen Gateway an den zuständigen Emirates-Vertriebskontakt in ihrem Markt wenden können, schreibt die Airline in einer Aussendung.