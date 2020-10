VIVA Cruises routet um

Als Reaktion auf die veränderten Reisebedingungen und die aktuellen Gegebenheiten hat VIVA Cruises seinen Fahrplan überarbeitet. Da die Sicherheit der Gäste und Crewmitglieder dabei oberste Priorität hat, fährt VIVA Cruises weiterhin nicht in Risikogebiete und reagiert frühzeitig auf aktuelle Entwicklungen und steigende Infektionszahlen in den Nachbarländern.

„Wir merken immer wieder, dass unsere Gäste froh darüber sind, wieder reisen zu können. Risikogebiete sind dabei aber natürlich keine Option, daher reagieren wir schnell auf Reisewarnungen, routen unsere Reisen um und informieren unsere Gäste darüber persönlich und unverzüglich. Das findet einen hohen Zuspruch bei unseren Kunden“, so Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises.

Neue Routen & Ziele

Auf der ursprünglichen Reise in die Niederlande der MS Treasures geht es daher nun im Oktober und November 2020 mit Koblenz, Frankfurt und Speyer zu den schönsten Highlights entlang des Rheins und Mains.

Außerdem bereist die MS Treasures in der Adventszeit 2020 die Donau. Hier geht es aber nicht wie ursprünglich geplant nach Wien in Österreich, sondern auf die innerdeutsche Route ab und bis Bamberg nach Nürnberg, Regensburg und Kelheim.

Die VIVA Tiara wird im November 2020 ab und bis Passau die Städte Linz, Vilshofen und Regensburg entlang der Donau besuchen. In Linz hält VIVA Cruises ein besonderes Sightseeing-Special bereit: Die Gäste haben die Möglichkeit an einem kostenfreien Tagesausflug nach Salzburg teilzunehmen.

Auf innerdeutschen Routen sind in diesem Jahr zudem auch die MS Robert Burns und MS Inspire auf Main und Rhein unterwegs. Die Vier-Nächte-Kurzreisen der beiden Schiffe sind ab 450 EUR in einer Zwei-Bett-Kabine mit VIVA All-Inclusive buchbar.

Sicherheitsmaßnahmen

Für alle Reisen gilt das VIVA Cruises Hygienekonzept „VIVA’s Checkliste“, das unter anderem eine Maximalbelegung von 70% der Gästekapazität vorsieht. Die 100-prozentige Zahlung der Reisen ist bis 20 Tage vor Abfahrt fällig, ein kostenloser Rücktritt ist ebenfalls bis 20 Tage vor Abfahrt möglich. Alleinreisende profitieren von einem reduzierten Einzelkabinenzuschlag in Höhe von nur 10% bei allen Kabinenkategorien. (red)