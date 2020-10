Kolumbien: Virtuelle Woche in Europa

Nach der kürzlichen Reaktivierung der Flugverbindungen mit Nordamerika, auf die im Oktober Mexiko, die Dominikanische Republik, Bolivien und Ecuador folgen sollen, öffnet sich Kolumbien wieder für den internationalen Reiseverkehr.

Vernetzung mit Vertretern und Anbietern

Die virtuelle Woche bringt wichtige Akteure der Reisebranche und MICE-Vertreter aus ganz Europa zusammen, um Trends zu diskutieren, Produktkenntnisse zu vertiefen, sich mit den Herausforderungen und Lösungen von Covid-19 auseinanderzusetzen, kolumbianische Innovationen und Wachstumschancen zu verstehen und eine bessere Vernetzung mit kolumbianischen Vertretern und Anbietern zu ermöglichen. Das Programm beinhaltet Panelgespräche, Präsentationen von Fallstudien, B2B-Einzelgespräche oder auch Destinationsschulungen. Die Leadership Panels bestehen aus innovativen Sessions, die frisches Denken, informative und anregende Debatten und Einblicke bieten und relevante Themen wie Kolumbiens Ansatz für Covid-19, die Erholung der Fluggesellschaften und des Tourismus, Nachhaltigkeit und die MICE-Industrie behandeln. Die Präsentation erfolgreicher Fallstudien zielt darauf ab, die B2C-Positionierung mit dem Einsatz von Marketingstrategien in Einklang zu bringen und durchdachte Cross-Selling-Beispiele auf den europäischen Märkten vorzustellen. Exklusiven Einzeltermine bieten der europäischen Reiseindustrie zusätzlich die Gelegenheit zur Verbindung mit Kolumbiens Tourismusbehörden, während das Destinationstraining die Teilnehmer informieren und inspirieren soll.

„Einige internationale Flüge und Reisende wieder willkommen zu heißen ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir bemühen uns, unsere touristischen Aktivitäten auf die sicherste Art und Weise wieder aufzunehmen. In der Zwischenzeit wird Kolumbiens virtuelle Woche der Tourismus- und Tagungsbranche in ganz Europa eine gute Gelegenheit bieten, die Verbindungen zu Kolumbiens Tourismusvertretern und -anbietern wiederherzustellen und auszubauen. Das Programm zielt darauf ab, Kolumbien für die europäischen Reise- und MICE-Branchen in den Fokus zu rücken und sicherzustellen, dass sie für einen „Schnellstart“ gut gerüstet sind, sobald dieser machbar ist“, heißt es aus den Reihen von Pro Colombia.

Termin: 19. Oktober 2020

15:00 – 16:15 Uhr: Eröffnungsreden von ProColombia, WTTC, UNWTO

16:15 – 17:30 Uhr: Leadership Panel: A new road for the Tourism Industry: Ein neuer Weg für die Tourismusbranche aus Sicht der Reiseveranstalter (Teilnehmer sind unter anderem Brett Tollman, CEO The Travel Corporation mit Moderatorin Caroline Moultrie, Managing Director Hills Balfour). Die finalen Teilnehmer werden noch angekündigt.

17:30 – 18:15 Uhr: Case Study: Innovative nachhaltige Entwicklungen, die soziale Auswirkungen in Kolumbien hatten; Ausrichtung der B2C-Positionierung auf den Einsatz von Marketingstrategien.

18:15 – 19:30 Uhr: Destinations-Präsentation für die europäischen Märkte

Termin: 20. bis 22. Oktober 2020

Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr: Ausgewählte 25-minütige, Einzeltermine

Um Termine zu buchen, registrieren Sie sich über die „Buyer“ Option unter: https://www.wseuropa.com/es/semanaeuropa/Buyer

Termin: 23. Oktober 2020

15:00 – 16:15 Uhr: Leadership Panel: MICE Industry: Ein Ausblick darauf, wenn sich die MICE Branche wieder treffen kann (Teilnehmer von Travel Solutions, SITE Global und Esfera / MPI)

16:15 – 16:30 Uhr: Key note: Neueste Daten zu Flugreservierungen (Juan Gomez, Insight Experte bei Forward Keys)

16:30 – 17:15 Uhr: Leadership Panel: Fliegen nach Kolumbien – Eine Reise in das Land nach dem Lockdown (Teilnehmer sind unter anderem Juan Carlos Salazar, General Director von Aerocivil, Cemal Kaya, General Manager von Turkish Airlines in Kolumbien, ein Flughafenvertreter des International Airport El Dorado, Bogotá, moderiert von Gilberto Salcedo, Tourism Vice President von ProColombia)

17:00 – 17:45 Uhr: Destinations-Präsentation

17:45 – 18:30 Uhr: Colombian Case Study (Spanisch) Fallstudie aus Kolumbien Case Study 1 – Innovatives Cross Selling auf europäischen Märkten und Case Study 2 – Kaffee, ein Anreiz für Touristen

18:30 – 19:00 Uhr: Closing event

Der vollständige Veranstaltungskalender sowie Anmeldung zur Teilnahme ist hier möglich: https://www.wseuropa.com/es/semanaeuropa. (red)