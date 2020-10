LOT: weiteres Rekordjahr in 2019

Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr 7,37 Mrd. Zloty (ca. 1,63 Mrd. EUR), ein deutliches Plus von gut 19 Prozent gegenüber 2018. Der operative Gewinn von LOT Polish Airlines allein aus der Beförderung der Passagiere belief sich 2019 auf 113,9 Mio. Zloty (ca. 25,1 Mio. EUR). Das EBITDA schlug mit 142,6 Mio. Zloty (ca. 31,5 Mio. EUR) zu Buche und das EBIT mit 91,9 Mio. Zloty (ca. 20,3 Mio. EUR).

Wesentlich für die hohen Zuwächse bei den Passagierzahlen im vergangenen Jahr war der Ausbau des Angebots auf der Langstrecke, wo die Zahl der Fluggäste um 30,4 Prozent gegenüber 2018 anstieg. Auf der Kurz- und Mittelstrecke gab es mit einem Plus von 11,4 Prozent ebenfalls ein sehr erfreuliches Wachstum, während das Passagiervolumen auf den innerpolnischen Flügen immerhin um 4,7 Prozent kletterte. Gleichzeitig baute LOT Polish Airlines 2019 das Streckennetz auf mehr als 120 Verbindungen aus. Zu den neuen Routen gehörten die Langstreckenflüge ab dem Drehkreuz Warschau nach Miami, Neu-Delhi und Colombo sowie die Flüge von Budapest nach Seoul. (red)