Malediven führen Loyalitätsprogramm ein

„Maldives Border Miles“ ist eine Initiative der Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC), des Tourismusministerium der Malediven, Maldives Immigration sowie der Maldives Airport Company Limited.

Das Konzept eines Loyalitätsprogrammes ist insbesondere bei Fluggesellschaften und Hotels etabliert. Durch das Sammeln von Meilen und Punkten können Mitglieder einen höheren Status erreichen, der wiederum mit exklusiven Vorteilen verbunden ist, welche das Reisen komfortabler gestalten. „Maldives Border Miles“ sei das erste Programm seiner Art, welche Reisen in ein bestimmtes Land honoriert, wie MMPRC in einer Pressemitteilung mitteilt. Der Start des Programmes findet am 1. Dezember 2020 statt und soll den Tourismussektor der Malediven signifikant stärken.

Aida, Antara & Abaarana

Reisende, die sich für das Programm registrieren, sammeln Punkte basierend auf der Anzahl ihrer Reisen auf die Malediven sowie auf der Dauer des Aufenthaltes. Ist der Grund für die Reise ein besonderer Anlass, werden zusätzliche Punkte gutgeschrieben. Das Programm umfasst folgende Statuslevel:

Aida (Bronze Status)

Antara (Silber Status)

Abaarana (Gold Status)

Jeder Status bietet verschiedene exklusive Vorteile und Services, deren Wert sich je nach Status steigert. Updates des Programms werden online unter https://imuga.immigration.gov.mv/mbm veröffentlicht.

Herr Thoyyib Mohamed, Managing Director der MMPRC unterstreicht wie wichtig es ist, „Maldives Border Miles“ weltweit zu bewerben: „Unsere Hoffnung ist, dass dieses Programm hilft, die Präsenz unserer Reisedestination zu steigern, die Tourismusindustrie unterstützt und zukünftig auch die Anzahl an Malediven-Reisenden erhöht. Wir freuen uns auf den erfolgreichen Start des Programms.“

Die Malediven sind für internationale Touristen geöffnet

Reisende auf die Malediven erhalten ein kostenfreies 30-tägiges Visum für das Land. Für die Einreise ist ein negatives COVID-19 Testergebnis notwendig, welches nicht älter als 72 Stunden ist. 24 Stunden vor der Einreise muss zudem eine Gesundheitserklärung online eingereicht werden. Reisende werden bei Ankunft auf den Malediven nicht unter Quarantäne gestellt. Sollten Passagiere jedoch Symptome aufweisen, wird ein PCR-Test vorgenommen, dessen Kosten selbst zu tragen sind. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App „TraceEkee“ auf ihrem Smartphone zu installieren. Die Apps stehen sowohl bei Google Play, als auch im AppStore zum Download zur Verfügung. (red)