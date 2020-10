Mandarin Oriental & Oberoi schließen Partnerschaft

Die langfristige strategische Partnerschaft der beiden Hotelgruppen umfasse eine Reihe von gemeinsamen Aktivitäten und Projekten, die in enger Zusammenarbeit umgesetzt werden sollen, ohne die Tradition oder Identität der jeweiligen Marke zu berühren. Die Allianz würde Gästen demnach eine größere Auswahl an weltweiten Arrangements sowie wesentlich mehr Vielfalt in Indien, dem Herkunftsland der Oberoi Group, bieten.

"Unsere Marken ergänzen sich hervorragend, ebenso wie die Werte und die Kultur unserer Organisationen. Diese einzigartige Partnerschaft wird es Gästen ermöglichen, neue Reiseziele und Erfahrungen in den legendären Stilen zu erleben, für die beide Unternehmen bekannt sind", so Vikram Oberoi, Oberoi Group.

Eine besondere Zielgruppe bilden dabei die treuesten Gäste beider Marken: So haben Mitglieder der Fans of M.O. und Oberoi One – die jeweiligen Vorzugsprogramme der Hotelgruppen – privilegierten Zugang zu über 50 Hotels in begehrten Reisezielen, erhalten ausgewählte Angebote sowie exklusive Einladungen zu maßgeschneiderten Veranstaltungen.

Gemeinsam auf Wachstumskurs

Durch die Partnerschaft könne die globale Reichweite erheblich erweitert werden und das Fachwissen beider Marken für neue Arrangements in Kulinarik und Wellness genutzt werden. Auch in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit, Weiterbildung und Entwicklung von Mitarbeitern werden beide Unternehmen zusammenarbeiten um die Bedeutung der Luxushotellerie weiterzuentwickeln und zu stärken.

"Die Oberoi-Gruppe blickt auf eine lange Geschichte zurück, verfügt über eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung und ist bekannt für seinen beispielhaften Service. Ich bin zuversichtlich, dass beide Organisationen durch die Zusammenarbeit wachsen und eine weitere Differenzierung in der Branche schaffen werden“, so James Riley, Chief Executive der Mandarin Oriental Group.

(red)