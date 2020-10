Messe Wien bietet Trackingsystem für Veranstalter

Mit dem Trackingsystem von Waytation lässt sich live nachvollziehen, welche Person sich in welchem Bereich für wie lange und mit wem aufgehalten hat. Einerseits eine wertvolle Covid-19-Präventionsmöglichkeit, andererseits aber auch „ein Wegbereiter für die Zukunft“, ist Martina Candillo überzeugt. Die Leiterin Congresses & Events sieht in der Echtzeitanalysen von Besucherströmen eine Vielzahl an Möglichkeiten, die auch einen Vorsprung gegenüber der der Konkurrenz bedeuten.

„Seine Teilnehmer zu kennen ist die Basis, um bei der Konzeption einer Veranstaltung die richtigen und damit erfolgversprechendsten Entscheidungen treffen zu können“, so Candillo.

Lösung für messbares Teilnehmerverhalten

Waytation nutzt Bluetooth für die Analyse der Besucherströme. Anonym und DSGVO-konform werden unter anderem Verweildauer oder Bewegungsmuster der Besucher gemessen. Daraus können vom Veranstalter Trends und generiertes Interesse abgeleitet, sowie die direkte Reaktion der Besucher erkannt werden. Im Fall von Covid-19 könne so eine stark vereinfachte Kontaktnachverfolgung durchgeführt werden, erklärt Candillo.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Und so funktioniert’s: Bei der Registrierung erhalten die Teilnehmer ein sogenanntes „wayTag“, welches einfach am Besucherausweis befestigt werden kann. Auf diese Weise kann der Veranstalter nachvollziehen, welche Vorträge besucht und wie lange sich Teilnehmer im Saal aufgehalten haben. Darauf aufbauend werden beispielsweise bei einem Ärztekongress CME-Credits (die von Ärzten verpflichtend zu erwerben sind) errechnet und automatisiert der jeweiligen Person aufgebucht. (red)